Afrique Australe: Rencontre Rajoelina - Banque mondiale - Vers le décaissement d'un portefeuille global de 4,130 milliards de dollars

Le Chef de l'Etat a eu un entretien de 45 minutes avec la Vice-présidente de la Banque mondiale en charge de l'Afrique de l'Est et Australe hier en marge du 37ème Sommet de l'Union Africaine.

» Madagascar est une priorité pour la Banque mondiale «

C'est ce qu'a déclaré hier la Vice- presidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe Victoria Kwakwa. Cette dernière a rencontré le président Andry Rajoelina en marge du 37ème Sommet de l'Union Africaine. Il s'agit de la troisième rencontre entre les deux personnalités. L'entrevue qui s'est déroulée au Skylight Hôtel d'Addis-Abeba a duré 45 minutes. Ce haut responsable a spécialement fait le déplacement en Éthiopie pour rencontrer le numéro Un Malagasy. Une occasion pour elle de féliciter le président Andry Rajoelina pour sa réélection, mais aussi du peuple Malagasy d'avoir pu réaliser une élection présidentielle respectant les normes démocratiques.

La relation actuelle entre Madagascar et la Banque mondiale est au beau fixe. Victoria Kwakwa a réitéré la confiance totale de cette Institution financière internationale envers les autorités Malagasy et n'a pas manqué de souligner le sens du leadership dont fait preuve le président Andry Rajoelina. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour du processus de décaissement des aides financières destinées pour le pays. 26 projets. La Banque mondiale se dit prête à appuyer le gouvernement Malagasy dans la mise en oeuvre de sa Politique Générale de l'Etat, constituant les 3 piliers de développement, à savoir le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. 4,130 milliards de dollars. Ce serait la totalité du portefeuille global que la Banque entend décaisser pour Madagascar. Ce budget serait destiné à financer les programmes d'investissement de la Banque mondiale au pays. Au total, 26 projets dans différents secteurs vont être touchés.

Entre autres l'éducation, la santé la nutrition, la protection sociale, l'énergie, la réhabilitation et la construction des routes, la digitalisation, l'approvisionnement en eau, le projet Mionjo, l'environnement, le programme PRODUIR, le projet PRODIGY, PIC... En effet, la Banque mondiale entend soutenir Madagascar dans les domaines du développement humain, les infrastructures, le développement durable et la croissance équitable. Taux de décaissement. Pour l'heure, la Grande île fait face à des difficultés concernant le taux de décaissement. La Vice-présidente en charge de l'Afrique de l'Est et Australe estime que ce problème pourrait venir de l'incapacité de certains départements ministériels à maîtriser la procédure.

Ceci provoque un retard considérable du déblocage des soutiens financiers et dans la réalisation des projets. Pour pallier ce problème, la Banque mondiale entend dépêcher à Madagascar dès la semaine prochaine, une équipe d'experts internationaux pour accompagner les départements concernés à accélérer le taux de décaissement. En quelque sorte, Victoria Kwakwa a tenu à rencontrer le Chef de l'Etat pour l'inciter à bousculer les responsables malgaches dans le traitement des dossiers. En effet, la Banque mondiale encourage l'Etat Malagasy à engager des réformes dans la gestion des dossiers dans certains secteurs, en l'occurrence le transport aérien, les problèmes de la société JIRAMA et l'éducation.

Victoria Kwakwa propose par exemple la mise en oeuvre des projets visant à améliorer la qualité de l'enseignement et la formation des enseignants FRAM. Pour ce qui est de la JIRAMA, un Task force ou un Comité de gouvernance (c'est selon) sera mis en place d'ici quelques semaines pour sauver cette Société. Il serait même question de lancer sous peu un recrutement international pour trouver un Coordonnateur de projets capable de résoudre les problèmes de gestion financière et de gestion des personnels, mais aussi de la mauvaise gouvernance au sein de la JIRAMA. 100 millions USD. Pour rappel : au mois de juin 2023, le Conseil d'Administration de la Banque mondiale a approuvé le déblocage d'une aide budgétaire de 100 millions de dollars pour Madagascar

. D'après les explications, la rencontre d'hier à Addis-Abeba représente le début du processus de décaissement d'une autre enveloppe à hauteur de 100 millions de dollars d'aide budgétaire pour l'année 2024. Ce financement entre dans la ligne de l'Opération à l'appui des Politiques de Développement (DPO) de la Banque mondiale. Ce budget sera utilisé dans la mise en oeuvre des différents projets dans le cadre du développement du capital humain, entre autres, l'éducation, l'agriculture, l'industrie et le secteur de l'énergie.