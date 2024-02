Afrique: Le Premier ministre Abiy présente le quatrième rapport d'examen biennal du PDDAA à l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA

<strong>Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed, en tant que chef de file de l'Union africaine pour le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, a présenté le quatrième rapport d'examen biennal du PDDAA à l'assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

Le programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique est le cadre politique de l'Afrique pour la transformation de l'agriculture, la création de richesses, la sécurité alimentaire et la nutrition, la croissance économique et la prospérité pour tous.

Le Premier ministre a également fait part des progrès réalisés par l'Éthiopie dans le secteur de l'agriculture dans le cadre de son rapport.

Le PDDAA est une initiative continentale de l'Agenda 2063 qui vise à aider les pays africains à éliminer la faim et à réduire la pauvreté en augmentant la croissance économique grâce à un développement axé sur l'agriculture.

Dans le cadre du PDDAA, les gouvernements africains ont accepté d'allouer au moins 10 % de leurs budgets nationaux à l'agriculture et au développement rural, et d'atteindre des taux de croissance agricole d'au moins 6 % par an.

Ces engagements en matière d'investissement sont sous-tendus par des objectifs de réduction de la pauvreté et de la malnutrition, d'augmentation de la productivité et des revenus agricoles, et d'amélioration de la durabilité de la production agricole et de l'utilisation des ressources naturelles.