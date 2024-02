Afrique: Le CDC vise à couvrir 60 % des vaccins du continent d'ici à 2040

<strong>Addis Ababa — Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), sous la direction du Dr Jean Kaseya, directeur général, a annoncé son engagement à couvrir 60 % de la demande de vaccins du continent d'ici 2040.

Le CDC Afrique est une agence de santé publique de l'Union africaine qui soutient les initiatives de santé publique des États membres et renforce la capacité de leurs institutions de santé à faire face aux menaces de maladies.

Il a publié un communiqué de presse aujourd'hui à Addis-Abeba, dans lequel il aborde les problèmes critiques de santé publique sur le continent.

À cette occasion, le directeur général, le Dr Jean Kaseya, a souligné l'impact des maladies transmissibles et non transmissibles sur le système de santé africain, notamment le VIH/sida, le paludisme, le choléra et le virus Ebola. Ces maladies pèsent lourdement sur la population productive du continent.

En réponse, le CDC Afrique est activement impliqué dans la promotion de la production locale de vaccins, le renforcement des capacités de test et l'amélioration de l'accès aux services de santé afin de renforcer le système de santé africain, a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif ultime est de garantir une infrastructure de santé plus robuste et autosuffisante pour les Africains.

En mettant l'accent sur la production de vaccins, le CDC Afrique a lancé un programme visant à atteindre un minimum de 60 % d'autosuffisance en vaccins d'ici 2040. Bien qu'il en soit encore à la phase préparatoire, le programme a déjà enregistré des succès notables, a déclaré le directeur général.

Le Dr Kaseya a également souligné l'importance de poursuivre les progrès dans la production de vaccins afin d'ouvrir la voie à l'autosuffisance de l'Afrique en matière d'approvisionnement en produits pharmaceutiques.

Il a exhorté les pays africains à soutenir les entreprises pharmaceutiques locales, indépendamment des considérations sociales, économiques et politiques.

Il a également souligné que la réalisation des objectifs fixés par l'Africa CDC dépendait de la fourniture du soutien nécessaire aux entreprises de fabrication de médicaments dans toute l'Afrique. Ce faisant, le continent peut assurer son propre approvisionnement durable en médicaments et vaccins essentiels.