Maroc: Présentation de la pièce théâtrale 'Roméo et Juliette' lundi au Théâtre Mohammed V à Rabat

Rabat — La pièce théâtrale "Roméo et Juliette" d'après le texte de William Shakespeare sera présentée lundi au Théâtre Mohammed V à Rabat, à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes de la Promotion 33 de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC).

La représentation, qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le Théâtre Mohammed V, implique les étudiants de la 4ème année en scénographie encadrés par le professeur Abdelmajid Elhaouasse pour l'éclairage et le décor, la professeure Faiza Talbaoui pour la danse et le professeur Nasser Houar pour les chants et la musique, indique un communiqué de l'Institut.

Les étudiants de la 1ère, 2ème et 3ème année en scénographie participeront également à cette présentation sous la supervision de la professeure Rafika Benmaimoun pour les costumes.

Mis en scène par Messaoud Bouhcine, ce projet incarne un travail collectif impliquant les trois départements de l'ISADAC, à savoir l'interprétation, la scénographie et l'animation culturelle, précise le communiqué.

A travers "Roméo et Juliette", le public est invité à découvrir trois versions : classique, moderne et marocaine, "chacune offre une interprétation unique de l'oeuvre de Shakespeare", a fait savoir la même source, ajoutant les versions moderne et marocaine seront présentées mardi au Théâtre Mohammed V à Rabat.