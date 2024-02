Afrique de l'Est: Fondation panafricaine pour le leadership des jeunes - Une Marocaine parmi les 100 jeunes africains les plus influents

Abuja — La Fondation panafricaine pour le leadership des jeunes (PAYLEF) a choisi la Marocaine Karima Rhanem, présidente du Centre international de la diplomatie, parmi les 100 jeunes africains les plus influents pour son édition des "Exceptionnels de 2024".

PAYLEF est une organisation dynamique et visionnaire qui a été créée en mai 2017. Il s'agit d'une organisation de jeunesse africaine de premier plan qui représente et protège les aspirations de millions de jeunes en Afrique.

Fondée sur les principes d'intégrité, d'innovation et d'inclusion, l'organisation vise un impact transformateur qui transcende les frontières et crée un avenir plus brillant pour l'Afrique.

Récemment, Karima Rhanem a été aussi sélectionnée par le magazine nigérian "The New Africa" parmi les 100 leaders emblématiques en Afrique de 2023, et parmi les 100 femmes africaines inspirantes pour l'année 2023 par le Mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines.

Ces distinctions ne sont pas les premières du genre pour Mme Rhanem. Elle a reçu plus de 36 prix et distinctions au niveau national et international, résultat de son travail acharné et de ses efforts continus dans le domaine de l'action humanitaire, de la coopération internationale, de la diplomatie, de la communication et du plaidoyer pour les questions des femmes et des jeunes, au sein des institutions multilatérales, aux niveaux du système des Nations unies et de l'Union africaine (UA).

En juillet 2022, Mme Rhanem a été désignée par la Fondation panafricaine pour le leadership des jeunes parmi les 50 leaders internationaux les plus influents, lors du 5ème Sommet international de la jeunesse à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Elle a également été honorée par la Fondation "Women Who Win", lors du séminaire Courage des femmes leaders africaines, avec un prix dans le domaine de la femme dans la diplomatie internationale en août 2022.

Experte en communication et en politiques publiques liées aux questions de genre et de jeunesse, Karima Rhanem est également directrice exécutive de l'organisation "Africa My Home".