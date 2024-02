Afrique: Lula da Silva réaffirme les liens du Brésil avec l'Afrique

Addis — Le Président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a réitéré, ce samedi, à Addis-Abeba, le lien entre son pays et son peuple avec le continent africain.

Dans une intervention lors de l'ouverture du 37e sommet de l'Union africaine (UA), Lula da Silva a valorisé son retour en Afrique, promettant d'aider ce continent à devenir indépendant dans la production alimentaire et d'énergie propre.

« C'est avec une grande joie que je retourne, pour la 21e fois, en Afrique, à nouveau en tant que président du Brésil, pour m'adresser aux dirigeants de l'UA. Je viens réaffirmer le partenariat et le lien entre notre pays et notre peuple avec ce continent frère », a-t-il déclaré.

L'homme d'État brésilien a rappelé que la lutte africaine a beaucoup en commun avec les défis du Brésil, où plus de la moitié des 200 millions de Brésiliens se reconnaissent comme afro-descendants.

Lula da Silva a déclaré que le Brésil veut grandir avec l'Afrique, mais sans dicter des voies à personne, reconnaissant que ce continent «a d'énormes possibilités pour l'avenir ».

Il s'est dit fier de dire que des milliers d'Africains ont terminé leurs études au Brésil, qu'il est prêt à « faire encore plus », et a promis d'augmenter le nombre de bourses offertes pour accueillir des étudiants africains dans les établissements d'enseignement supérieur publics brésiliens.

Selon Lula da Silva, le Brésil est disposé à développer des programmes éducatifs en Afrique, à promouvoir des échanges intenses d'enseignants et de chercheurs et à collaborer pour que le continent africain puisse devenir indépendant dans la production alimentaire et d'énergie propre.

Il a invité les Africains et les Brésiliens à tracer leur propre chemin dans l'ordre international, en créant une nouvelle gouvernance mondiale, « capable de faire face aux défis de notre temps ».

Pour Lula da Silva, les thèses de l'État minimum ne sont plus en vigueur et la planification du développement agricole et industriel est « redevenue » partie intégrante des politiques publiques de tous les horizons.

Les transitions énergétique et numérique nécessitent d'encouragements et des orientations de la part des gouvernements, a-t-il soutenu, soulignant que les tentatives visant à restaurer un système international fondé sur des blocs idéologiques « n'ont aucun fondement dans la réalité ».

Conflits mondiaux

Concernant la situation internationale actuelle marquée par les conflits, Lula da Silva a déclaré que le moment était venu de sauver les meilleures traditions humanistes des grands leaders de la décolonisation africaine.

Selon lui, être humaniste aujourd'hui implique, par exemple, de condamner les attaques menées par le Hamas contre des civils israéliens et d'exiger la libération immédiate de tous les otages.

Être humaniste, a-t-il poursuivi, exige également le rejet de la réponse disproportionnée d'Israël, qui a tué près de 30 000 Palestiniens à Gaza en quatre mois environ, les victimes étant pour la plupart des femmes et des enfants.

Il a souligné que l'offensive militaire israélienne à Gaza a provoqué le déplacement forcé de « plus de 80 % de la population ».

Pour l'homme d'État brésilien, la solution à cette crise ne sera durable que si des progrès rapides conduisent à la création d'un État palestinien, reconnu comme membre à part entière des Nations Unies et d'une ONU renforcée avec un Conseil de sécurité plus représentatif, sans pays avec droit de veto et avec des membres permanents d'Afrique et d'Amérique latine.

Concernant la guerre en Ukraine, il a déclaré qu'elle « ouvrait » la paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU avec une perte tragique de vies humaines dont les conséquences se font sentir dans le monde entier, dans le prix des produits alimentaires et des engrais.

« Il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. C'est à la politique et à la diplomatie de le résoudre», a-t-il déclaré.