Afrique: L'Angola à l'Assemblée générale des Premières dames africaines

Addis — La Première dame de l'Angola, Ana Dias Lourenço, fait partie des participantes à la 28ème session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Premières dames pour le développement (OPDAD), ouverte samedi, à Addis-Abeba, Ethiopie.

La réunion, qui s'achève ce dimanche, a lieu en marge du 37e sommet de l'Union africaine (UA) sous le thème « Éduquez-la et transformez l'Afrique, en améliorant l'accès à la santé et à l'éducation des femmes et des filles africaines au 21e siècle ».

A son ouverture, la séance présidée par la vice-présidente de l'OPDAD et première dame de la République Démocratique du Congo (RDC), Denise Nyakeru Tshisekedi, a observé une minute de silence en l'honneur du défunt Président de la Namibie, Hage Geingob, dont l'épouse a été présidente de l'organisation jusqu'au 4 février 2024, date du décès de son mari.

Pour ce dimanche, des séances techniques et des présentations de documents de positions sur la campagne «We Are Equal», entre autres questions, sont à l'ordre du jour.

Les premières dames ont également participé à la séance d'ouverture du 37ème sommet ordinaire de l'UA, aux côtés des présidents des États membres.

L'OPDAD vise à renforcer la collaboration entre ses membres pour promouvoir l'intégration et la croissance de l'Afrique.

Créée à l'origine sous le nom d'Organisation des premières dames africaines contre le VIH/SIDA, l'OPDAD est une organisation non gouvernementale à but non lucratif fondée en 2002 par 37 premières dames africaines.

La première dame d'Angola est à Addis-Abeba depuis vendredi, accompagnant le Président João Lourenço, qui participe au 37e sommet de l'UA, qui se déroule également du 17 au 18 février, dans la capitale éthiopienne.