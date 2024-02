Ile Maurice: «Comment je suis passé de bodybuilder à coach de fitness»

Beaucoup de personnes connaissent Yudish Bukhory comme membre de la Mauritius Body Building and Fitness Federation (MBBFF). Il y est assistant- secrétaire depuis nombre d'années déjà. Lors des compétitions nationales, on le voit souvent déambuler sur scène - avec sa carrure imposante - pour aider à distribuer les trophées aux athlètes. Mais en sus d'être membre actif de la MBBFF, cet habitant de la région de Vacoas Phoenix est entraîneur de fitness depuis plus de 20 ans, métier qu'il fait avec passion.

C'est à Elev8 Gym, à Ébène, non loin du centre commercial, que nous avons rencontré Yudish Bukhory, 43 ans, coach de fitness. Il nous confie que le sport a une place très importante dans sa vie. «Je suis dans le domaine du sport depuis 34 ans. En 1990, alors que je n'avais que 10 ans, j'ai commencé le bodybuilding. Je faisais aussi les arts martiaux. Je m'étais alors essayé au taekwondo, au karaté et au Muay Thai», dit le coach de fitness d'Elev8. Toutefois, malgré une vie sportive très intense dès son jeune âge, Yudish Bukhory a pris la décision de limiter son choix à une seule activité. «J'ai cessé les arts martiaux quand j'avais 15 ans. Je pensais que j'aurais plus de chance de réussir dans le bodybuilding», explique-t-il.

Sessions de fitness à «Elev8 Gym», non loin du centre commercial d'Ébène.

Le coach d'Evel8 Gym n'a pas eu tort de ne se consacrer qu'au culturisme. Durant sa carrière de bodybuilder, il a remporté 51 victoires en 52 participations dans la catégorie des moins de 70 kilos. * «J'étais dans le Regional Vacoas Phoenix. J'ai pris part à plusieurs Mr Independance et Mr Mauritius. J'ai aussi obtenu, des années de cela, la médaille d'or à la Réunion à un concours en body fitness»*, déclare Yudish Bukhory. Ce succès dans l'univers du bodybuilding, il le doit en grande partie à son ancien mentor et entraîneur Steve Rungasamy. «J'avais aussi derrière moi Rajen Sababathee et Vassen Tarianen. J'ai également en mémoire un ami qui s'entraînait avec moi, feu Kevin Juglee - aussi connu dans le sport - qui a été Mister Quatre Bornes et Mister Mauritius», dit l'entraîneur en fitness.

%

Mais malgré la passion vouée à cette activité, Yudish Bukhory a dû à un moment donné cesser de concourir afin de mieux encadrer ses élèves à la gym. «J'ai commencé le coaching en 1998 avec Steven Rungasamy à Best Physique Gym à Vacoas. En 2008, j'ai fait du coaching à HSBC à Ébène. J'étais aussi le personal trainer pour cette institution bancaire. Mais après 16 ans de service, je suis allé à GymLife où j'ai rejoint David Lam, Steven Lee et Kavish Hazareesingh à Ébène. Cela fait 3 ans que je travaille avec eux. En outre, je suis coach de fitness à Elev8 Gym où je fais le suivi de personnes de plusieurs groupes d'âge, depuis janvier de cette année», précise Yudish Bukhory.

Cette année, Elev8 Gym - quelque peu contrarié par les cyclones de début d'année - a pu attirer une trentaine d'élèves depuis la fin de janvier. Actuellement, la salle de gym est ouverte dès 6h30 le matin le lundi, le mercredi et le jeudi. Des sessions de fitness sont aussi disponibles à 17h30, 19h30 et 20h30, les mêmes jours. Loyal, Yudish Bukhory ne tarit pas d'éloges pour David Lam et Steven Lee. «Ils font un travail formidable. En ouvrant des centres de gym à travers l'île, ils encouragent les jeunes à faire du sport et à se tenir loin des fléaux de la société. Ils viennent en aide aux personnes défavorisées ainsi que les personnes âgées. Bref, ils aident la communauté en entier. Et c'est pour cela que j'aime travailler avec eux», fait remarquer le coach d'Elev8 Gym.

Ritisha Gowressoo, «role model» pour les jeunes dans le monde du fitness

Ritisha Gowressoo, «role model» pour les jeunes dans le monde du fitness.

Ritisha Gowressoo, 23 ans, travaille comme COO dans le domaine du bâtiment. Très sportive, elle s'entraîne depuis 7 ans à Gym Life. Son coach est Yudish Buckhory, avec qui elle avait d'abord commencé le bodybuilding sans pour autant prendre part aux compétitions. Elle se trouve égale- ment, depuis janvier, à Elev8 où son activité principale est le spinning. «Je fais du spinning le lundi à 5h30, et le mercredi à 6h du matin. Ces sessions m'apportent du bien-être. Je m'implique totalement dedans. Cela m'aide mentalement. Cela m'aide à trouver des objectifs et à persévérer dans la vie», dit Ritisha Gowressoo. À propos de sa protégée, Yudish Buckhory dit qu'elle inspire les filles et les garçons quand elle s'entraîne. «Grâce à elle, les autres persévèrent et ne ratent jamais les classes», souligne avec fierté Yudish Bukhory.

Ritisha Gowressoo (à dr.), en pleine session de spinning, inspire beaucoup de jeunes à s'entraîner.