Ile Maurice: Anjiv Ramdhany «Je ne ferai pas de commentaire à ce stade

Le ministre de la Fonction publique était au coeur de l'actualité avant la révocation de Vikram Hurdoyal dimanche soir. Il était accusé par un de ses agents d'agression sur sa personne à Goodlands. Depuis, l'agent est revenu sur ses propos et tout semble aller pour le mieux...

Ce ministre, d'ordinaire plutôt discret, était au centre d'une polémique le weekend dernier. Un de ses agents l'accusait de l'avoir agressé à son domicile. Deux policiers auraient même été impliqués et incriminés. Une plainte enregistrée, mais retirée par la suite par «l'agent koltar» du ministre Anjiv Ramdhany. Depuis, ce dernier fait profil bas, esquivant les questions. Présent à la prestation de serment de Naveena Ramyead à la State House mercredi, il semblait toutefois très à l'aise entouré de ses autres collègues ministres.

Nous l'avons encore une fois sollicité vendredi et Anjiv Ramdhany, député de la circonscription Grand-Baie/Poudre-d'Or (no 6) et ministre de la Fonction publique, campe sur sa position et n'a encore une fois pas voulu piper mot à ce sujet. «Je ne ferai de commentaire à ce stade», a-t-il soutenu. Or, selon des informations crédibles, il y aurait depuis un certain temps de l'eau dans le gaz entre les deux hommes. L'agent koltar, indique-t-on, harcèlerait par message le ministre en lui affirmant, entre autres, qu'il n'aurait pas de ticket aux prochaines élections, notamment.

Qui plus est, il se chuchote qu'il serait en froid avec son colistier Avinash Teeluck depuis un moment. Les deux, nous diton, ne seraient pas d'accord sur bon nombre de points et préfèreraient faire cavaliers seuls. Une information démentie cependant par Anjiv Ramdhany. «Il y a aucun problème entre Avinash Teeluck et moi. C'est peut-être une perception que certains mandants ont. Mais je vous assure que nous oeuvrons tous deux dans la même direction. Celle qu'a établie notre parti, le MSM.»

Mais revenons à Anjiv Ramdhany, qui est qualifié comme quelqu'un de calme par ses mandants. Celui-ci qui possède un M.D. Physician et un mastère en General Surgery, selon le site officiel du gouvernement, n'est pas un inconnu, explique son entourage, dans le domaine médical. Il a exercé comme spécialiste en chirurgie générale dans le privé. Ce père de deux filles a fait ses études secondaires au Friendship College, avant de rejoindre le Mahatma Gandhi Institute. Par la suite, ce fils d'un ancien policier a étudié la médecine en Ukraine et a fait sa spécialisation en chirurgie générale en Chine.

Il est connu pour quelques lapsus également parmi le grand public ; notamment l'épisode «carrossable» au Parlement et le «serment d'hypocrite». Toujours est-il qu'il est très apprécié de plusieurs de ses mandants à Goodlands et se fait un devoir d'être souvent, sur le terrain, expliquent plus d'un. Avant lui, un autre membre du gouvernement avait fait les choux gras de la presse pour agression. Dans son cas, toute la scène avait été filmée par des caméras CCTV. Il s'agit de Kenny Dhunoo, désormais secrétaire parlementaire privé pour la circonscription no 6. Ce dernier, rappelonsle, avait agressé un infirmier à la clinique Wellkin en juillet 2022.