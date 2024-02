Algérie: Signature de conventions de partenariat et projets innovants au Salon BuilTec 2024

Constantine — Des conventions de partenariat seront conclues ainsi que des projets et produits innovants seront présentés pour la première fois en Algérie, lors de la quatrième édition du Salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies "BuilTec", prévu du 20 au 23 février à Constantine, ont indiqué dimanche les organisateurs.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Marriott, où se tiendra ce Salon international, Mohamed Seifeddine Salhi, directeur général de l'entreprise organisatrice "Media Smart", a déclaré que les nouveautés de cette quatrième édition consistent, notamment en la participation d'entreprises étrangères spécialisées dans le domaine des technologies modernes de construction, qui rechercheront des opportunités de coopération pour conclure des conventions de partenariat avec des entreprises nationales.

Le représentant de l'entreprise Chiali, M. Djallel Sofiane Ben Aida, présent lors de cette conférence, a indiqué que parmi les innovations qui seront mises en valeur à l'occasion de cette édition du Salon "BuilTec" de Constantine, un produit utilisé dans l'isolation thermique et phonique des bâtiments et également pour protéger les canalisations et les réseaux de distribution d'eau et de gaz, importés auparavant en grandes quantités et à des prix exorbitants, qui sera désormais fabriqué en Algérie aux moindres coûts.

De son côté, le vice-recteur de l'Université Larbi Ben M'hidi d'Oum El Bouaghi, a indiqué que plusieurs clubs scientifiques actifs au sein de cette université présenteront lors de ce Salon international des projets innovants, à l'instar du projet de contrôle à distance des infrastructures par le biais de l'intelligence artificielle (IA).

La présentation de ces projets a pour but de proposer aux entreprises et aux institutions économiques et de travaux publics, un moyen moderne destiné à améliorer les méthodes de construction d'infrastructures et obtenir des informations techniques précises.

A signaler que la quatrième édition du Salon international "BuilTec" verra la participation d'une cinquantaine d'exposants et la présentation de 38 conférences scientifiques, en sus de l'organisation d'une journée technique en partenariat avec l'Agence Nationale pour le Développement et la Rationalisation de l'Utilisation de l'Energie (APRUE), ainsi qu'une journée d'étude en coordination avec l'Agence Nationale des Architectes.