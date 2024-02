Maroc: Tanger-Tétouan-Al Hoceima - Une trentaine d'établissements scolaires labellisés 'Eco-écoles'

Jebha — Quelque 33 établissements scolaires relevant de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont été récompensés, vendredi, des trois distinctions internationales dans le cadre du programme Eco-écoles.

Lors d'une cérémonie organisée à l'école communautaire Jebha, dans la province de Chefchaouen, les établissements concernés se sont vus remettre leurs prix en présence de responsables régionaux et provinciaux, de représentants des autorités locales et de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, ainsi que de cadres administratifs et éducatifs.

Ainsi, 8 écoles ont reçu le prix du "Pavillon vert", ainsi que le certificat international décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement dans le cadre de la compétition du programme "Eco-écoles", tandis que deux établissements ont été récompensés par le certificat d'argent et 21 écoles ont obtenu le certificat de bronze, indique un communiqué de l'AREF.

En outre, deux écoles ont été récompensés dans le cadre de la compétition nationale "Kane Ya Makane", pour leur comportement environnemental et leur engagement envers la préservation de la biodiversité.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan d'action conjoint entre la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et le ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, conformément aux objectifs et engagements de la feuille de route 2022-2026, ainsi que son cadre procédural pour les années 2023 et 2024.

Cette cérémonie a été marquée par le hissage du "Pavillon Vert" à l'école communautaire Jebha, et le lancement du hissage du pavillon dans les autres écoles primées au niveau de la région.

Dans le même sillage, et dans le cadre du programme international "Jeunes reporters pour l'environnement" édition 2023, 4 établissements scolaires ont remporté les prix du reportage écrit et du reportage vidéo.