Congo-Kinshasa: Goma - La PAMPROM dit non à la marche des taximen motos de ce lundi

La Plateforme des associations et propriétaires de motos (PAMPROM) a jugé, dimanche 18 février, inopportune la marche de taximen motos, prévue ce lundi à Goma (Nord-Kivu).

A Radio Okapi, le président de cette organisation citoyenne, Ngoy Kisirani, a redouté que cette manifestation, projetée par les mouvements citoyens, profite aux ennemis de la paix.

Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma et ses environs, il a attiré l'attention des motards de ne pas se faire manipuler par des politiciens mais plutôt de faire confiance aux FARDC, MONUSCO et à la SADC qui combattent sur terrain.

« Nous sommes derrière les FARDC, la MONUSCO, la SADC. Mes amis motards, concernant la manifestation de ce lundi, ne soyez pas intimidés ou trompés par les politiciens. Notre lutte c'est de voir comment obtenir la paix surtout dans l'Est. Et maintenant, ne soyez pas encore une fois manipulé avec les politiciens. Et j'insiste toujours, on est là pour la paix et non la guerre », a conseillé Ngoy Kisirani.

Avant d'ajouter : « Nous sommes au moins 27 000 motards dans la ville de Goma. Donc si nous sommes manipulés par les politiciens il y aura beaucoup de dégâts. Nous ne voulons pas voir nos amis motards de participer à cette manifestation de ce lundi ».

Pour sa part, le maire de Goma, commissaire supérieur principal, Faustin Kapend a également interdit cette marche dans un communiqué officiel rendu public vendredi dernier.

Dans ce document, cette autorité politico-administrative a appelé ses administrés vaquer librement à leurs occupations.