Madagascar: Volobe Amont - Début des travaux de construction, prévu en 2025

CGHV est sur le point de franchir une nouvelle étape importante avec le démarrage des travaux pour la construction de la centrale hydroélectrique de Volobe Amont en 2025. La réception complète de cette infrastructure devrait se faire avant fin 2029.

La mise en oeuvre du projet d'aménagement de la centrale Volobe Amont avance considérablement. Au coeur du processus actuel, CGHV (Compagnie Générale Hydroélectrique de Volobe) se concentre sur la finalisation du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). D'après les explications du DG de la compagnie, Rémy Huber, ce contrat englobe toutes les phases du projet, visant à garantir les meilleures conditions et à sélectionner les entreprises les plus compétentes pour assurer un prix concurrentiel tout en maintenant un niveau de qualité optimal.

En effet, avec la sortie de Colas du pacte d'actionnariat de CGHV, un appel d'offres international sera lancé pour sélectionner un nouveau partenaire EPC. Ce processus, détaillé par Rémy Huber, devrait s'étaler sur environ un an, incluant des phases de présélection, de consultation et de négociation des contrats. Cependant, avant que les premiers coups de pioche ne soient donnés, la CGHV doit obtenir une quinzaine de permis et autorisations auprès d'une dizaine de ministères différents. Malgré ces formalités administratives, la société réaffirme son engagement envers les communautés locales, mettant en place des structures pour recueillir leurs plaintes et attentes, et améliorant l'accès au site en partenariat avec les autorités régionales et locales.

Des fonds à trouver

Un des principaux défis qui se dresse devant la CGHV reste le bouclage du financement du projet. Vendredi dernier, Rémy Huber a souligné, lors d'une rencontre avec les médias, que la compagnie doit encore réunir près de 550 millions d'euros pour concrétiser sa vision. Bien que 25% de ce montant soient assurés par le promoteur du projet, les 400 millions d'euros restants sont attendus des banques de développement.

À cet égard, la Société financière internationale (SFI) du groupe de la Banque mondiale s'est engagée à soutenir la CGHV dans cette quête de financement, avec déjà une dizaine de banques de développement exprimant leur intérêt pour le projet. Une autre dimension du projet concerne l'entrée de l'État dans le capital de la CGHV, avec un maximum de 20%, convenu lors de la signature des contrats de concession et d'achat d'énergie l'année précédente.

Des discussions sont en cours pour définir les modalités de cette participation, avec l'engagement de la CGHV à faciliter la recherche de financement auprès des bailleurs de fonds, pour un montant estimé entre 20 et 25 millions d'euros sous forme de dons. Dans cette perspective, les actionnaires actuels de la CGHV, à savoir le groupe panafricain Axian et Africa 50, continuent de jouer un rôle crucial dans la réalisation de ce projet d'envergure qui promet de transformer le paysage énergétique de Madagascar.