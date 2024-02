Madagascar: Ankazomiriotra - La brigade de la gendarmerie attaquée par les fokonolona

Samedi matin, un événement malheureux a secoué la ville d'Ankazomiriotra. Vers 9 heures du matin, une foule en colère a pris d'assaut la brigade de la gendarmerie de la localité. Criant vengeance et injustice, les assaillants ont forcé le portail tout en mettant le feu à ceux qu'ils croisaient. Cinq motos et une voiture de la gendarmerie ont été incendiées. Les manifestants, après être entrés, ont également vandalisé le bureau de la gendarmerie.

Arrestation mortelle.

Selon les informations, ces individus ont agi en réaction à la mort d'un présumé bandit, tué par la gendarmerie dans le fokontany d'Ivory, commune de Vinany, toujours dans le district de Mandoto, quelques heures avant l'incident. Le présumé bandit, nommé Bacome, était visé par un mandat d'arrêt. Trois gendarmes accompagnés de deux quartiers mobiles se sont rendus chez le suspect vers 5 heures du matin pour exécuter cet ordre de justice. Refusant de collaborer, l'individu a tenté de résister à son arrestation, provoquant une altercation au cours de laquelle il a été mortellement blessé malgré les efforts pour le sauver.

Innocent.

La famille et les proches clamant l'innocence de l'homme décédé se sont soulevés en manifestant leur colère et en se rendant à Ankazomiriotra depuis Irondro. Environ cinquante personnes se sont rassemblées devant la brigade de la gendarmerie, ralliées par des badauds surexcités. Face au nombre important de manifestants, les six membres de l'unité ont été contraints de se retirer, entraînant la suite des événements..

Bombes lacrymogènes.

La situation a été maîtrisée lorsque des renforts de la compagnie de Mandoto et de Betafo sont arrivés sur place. Pour disperser les assaillants, des bombes lacrymogènes ont été utilisées. Vers midi, le calme est revenu après des négociations entre les deux parties et les autorités locales. Le gouverneur de la région Vakinankaratra, le commandant de la circonscription régionale de la gendarmerie et le commandant du groupement de la gendarmerie de Vakinankaratra ont effectué une descente sur place hier après-midi.*

Ouverture d'enquête.

Malgré tout, cette affaire devra faire l'objet d'une enquête. Qualifiant l'événement de samedi de rébellion, le gouverneur de la région Vakinankaratra a déjà annoncé que «cet acte contre la caserne de la gendarmerie ne doit pas rester impuni, quel que soit le motif». À ce sujet, le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Mandoto a affirmé hier que plusieurs personnes ont déjà été arrêtées en vue de l'enquête. Une réunion dirigée par le ministre délégué de la gendarmerie a eu lieu dans la localité pour statuer sur cette affaire. Nous attendons la suite des événements.