Madagascar: Basketball 3x3 - Un partage d'expérience à renouveler tous les ans

Le Camp national de basketball pour les U23 filles issu du projet « De la rue vers l'or », qui s'est déroulé au Complexe culturel et de loisirs de la CNaPS à Vontovorona, a pris fin hier. Toutes les participantes ont été satisfaites de l'expérience et souhaitent qu'un tel événement ait une suite pour relever encore un peu plus le niveau du basketball malgache en général, et le basketball 3x3 en particulier.

La journée de dimanche a été marquée par les phases finales opposant les différentes représentantes des ligues régionales. Les représentantes d'Analamanga ont remporté la victoire en s'imposant sur le score de 18-9 lors de la finale contre Amoron'i Mania.

Ce camp national de basketball 3X3 pour les filles U23 revêt une importance capitale car c'est un tournoi inter-régional FIBA 3X3. Tous les intervenants durant les trois jours du camp ont une expérience internationale sur la discipline du 3x3, tels que Prisca Razananirina, coach des Ankoay senior 3x3 filles durant le championnat d'Afrique en 2022, les trois membres de l'équipe nationale Ankoay qui ont partagé leurs expériences du haut niveau, à savoir Sydonie Marie Erica Andriamihajanirina Jaofera Minaoharisoa Christiane et Harisoa Muriel Hajanirina, ainsi que l'arbitre international de 3x3 Tojonirina Harilala Andriamanantsoa, le DTN Angelot Razafiarivony, et bien d'autres.

Pour Mihary Randriana, responsable de la commission de basketball 3x3 auprès de la FMBB, plusieurs thèmes ont été abordés durant le camp national.

%

Niveau très disparate

L'objectif est de développer le talent de nos jeunes en 3x3. Le camp n'a pas pour objet de sortir la liste des futures sociétaires de l'équipe nationale pour les Jeux africains. Chaque joueuse, au nombre de quatre-vingt-quatre au total, a été suivie de près, conseillée et prise en main, et on leur a partagé de belles expériences, des valeurs dont elles auront besoin tout au long de leur vie.

Angelot Razafiarivony, DTN de la FMBB, a parlé de l'importance du camp national. « C'est une occasion pour nous de transmettre les savoirs nécessaires dans la pratique de la discipline, surtout que le camp nous a permis de rectifier les erreurs constatées. Le rythme durant les trois jours a été très intensif et les filles ont été prévenues que pour les élues en équipe nationale, l'intensité sera multipliée par dix. Le niveau a été très disparate, c'est pourquoi nous souhaiterions qu'un tel événement se poursuive pour l'avenir du basketball malgache ».

Chamirah Rodin Raharitiana, une joueuse qui a participé à ce camp, se dit très satisfaite de l'expérience qu'elle a acquise durant le camp national. « C'est une nouvelle expérience de plus, l'ambiance a été bonne même si les joueuses ne se connaissaient pas au début ».