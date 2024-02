Madagascar: ARTS MARTIAUX ET SPORTS EXTRÊMES - Exposition et démonstration multidisciplinaire

Les passionnés d'arts martiaux et de sports extrêmes seront gâtés. L'événement «Sports extrêmes et salon des arts martiaux» (Sesam) qui en est à sa quatrième édition, aura lieu les 10, 11 et 12 mai au Palais des sports Mahamasina.

« Ce sera une occasion pour exposer et mettre en valeur plus d'une vingtaine de disciplines d'arts martiaux et de sports extrêmes... Outre les stands d'exposition, il y aura, au programme, des séances de présentation par discipline et, surtout, une démonstration d'ensemble d'une durée de dix minutes, concoctée par tous les exposants», souligne Edouard Rajaona, un des organisateurs.

Toutes les disciplines d'arts martiaux et des sports de combat y seront représentées. L'organisateur invite toutes les instances, dont les clubs ou associations, à les rejoindre dans le but de promouvoir ces disciplines. Concernant les sports extrêmes, il y aura, cette fois, le parapente, mis à part le roller, le parkour et le skateboard. « L'objectif est aussi de faire découvrir aux visiteurs ces disciplines et les inciter à les pratiquer », soutient le responsable.