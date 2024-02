Madagascar: Moto / GAala des champions - Joli doublé de Mathias Plantive

La Fédération malgache de motocyclisme a organisé samedi, à l'Espace Soavina, le Gala des champions en reconnaissance des pilotes qui ont participé aux sommets nationaux de la saison 2023.

Une toute première. Soixante-dix-huit pilotes, dont trente-sept champions et trois mécaniciens des champions, des catégories les plus élevées des compétitions de Madagascar 2023 de motocross, on road et scooter, ont été récompensés. Quatre-vingt-seize coupes leur ont été distribuées en guise de reconnaissance par la Fédération malgache de motocyclisme (FMaM), samedi à l'Espace Soavina.

Mathias Plantive s'est démarqué en réalisant un joli doublé. Le champion national en 2019 a été sacré champion national, pour la deuxième fois, en moto-cross dans la catégorie élite 1 et également vainqueur de l'Enduro. « C'était une préparation, qui s'est étalée tout au long de l'année avec l'équipe, ma préparation physique et celle technique de la moto. Pendant un an, il ne fallait rien lâcher pour pouvoir arriver à ces résultats... La saison a été bien jusqu'au départ de Claudio pour des raisons personnelles. J'aurais aimé rivaliser avec lui jusqu'à la fin, mais il est parti en cours de saison », relate le double champion de Madagascar.

Mathias a déjà bien entamé l'actuelle saison en assurant les deux premières manches. « Ça se passe bien et je continuerai ainsi... Je n'ai qu'un seul mécanicien. C'est avec lui que je peaufine mes réglages. Il n'y a personne d'autre qui touche à ma moto», souligne le pilote de la KTM 450 SXF.

Randy Rakotoarimanana termine vice-champion en Enduro et troisième en MX, derrière Claudio Tida. Finaritra Razafindrakoto complète le podium de l'Enduro.

Tel père...

Tsirava Razafimahefa et son fils ont brillamment remporté respectivement la catégorie des vétérans 1 et celle des juniors. « Même à l'approche de mon demi-siècle, je poursuivrai toujours dans le but de motiver les jeunes... Il manque surtout aux pilotes malgaches des compétitions internationales. C'est pour cette raison que nous avons participé à la Coupe d'Afrique des nations... Nous sommes à la hauteur techniquement et aussi du côté machine. Le souci est qu'emmener la moto à l'étranger coûte trop cher. Ainsi, il faut louer une moto et se contenter de celle qu'on nous propose », explique Tsitsi, six fois champion national.

Parmi les plus jeunes champions de la précédente saison figurent, entre autres, Thomas et Louna Ramanantsoa, respectivement âgés de 10 et 9 ans. Ils roulent depuis l'âge de 2 ans. « La saison était bien. J'étais toute seule... L'objectif cette année est de gagner encore », mentionne Louna, championne de la catégorie 65cc. « Ils sont soutenus financièrement et bien accompagnés par leurs parents. Ils s'entraînent le mercredi et le samedi. J'assiste souvent à leurs courses à Antsirabe, à Toamasina et à Antananarivo », confie leur grand-mère, Norolalao Ramanantsoa, ancienne présidente de la Fédération malgache d'athlétisme.

Dans son discours, le président de la FMaM, Jean Gabriel Harison, a énuméré les objectifs de cette saison, à savoir « mettre en place une école de formateurs et un centre de formation des pilotes, réaliser un projet de garage reconnu et agréé par la Fédération et créer un site web, en attendant l'acheminement des transpondeurs d'une valeur de plus de 120 millions d'ariary... ».