Ile Maurice: Le Dental Council se perfectionne

L'ordre des dentistes a organisé une conférence sur deux jours au Holiday Inn de Mon Trésor, à Plaine-Magnien, durant le week-end. L'événement comprenait au total quatre conférences et était centré autour des «modern endodonics recent trends», le samedi 17 février et des «adhesive aesthetic dentistry- clinical techniques», le dimanche 18 février. Chacune des journées attribuant quatre points de «Continuous Professional Development» (CPD), totalisant ainsi huit points de CPD aux dentistes présents.

Cet évènement a, par ailleurs, vu la participation du Dr Raghu Narayan, de l'Inde. Ce dernier est professeur et endodontiste, titulaire d'une maîtrise en endodontie de la Rajiv Gandhi University of Health Sciences, à Bangalore. Fort d'une expérience d'environ deux décennies en dentisterie clinique, l'on rappelle que le Dr. Raghu est un membre actif de sociétés endodontiques nationales et internationales. Il a animé des conférences et des délibérations sur l'endodontie moderne lors de conférences et forums nationaux et internationaux. Et a formé plus de 3 000 dentistes aux concepts modernes de l'endodontie à travers le monde.

Le président de l'ordre des dentistes, le Dr Sailesh Bissumbhur a lui soutenu qu'en organisant ce CPD avec un conférencier de haut calibre pour la première fois, il souhaitait souligner que le Dental Council est désormais une entité avec sa propre voix et sa propre mission. «Cet événement témoigne de l'engagement de l'ordre des dentistes à garantir que les dentistes bénéficient du soutien nécessaire et des ressources pour rester en contact avec les dernières avancées. C'est à travers de tels événements qu'ils peuvent collectivement élever les normes des soins dentaires à Maurice.»