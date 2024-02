Ile Maurice: Ryan Ferley, suspect malgré lui

Ce jeune homme de 21 ans, habitant d'Eau-Coulée, affirme avoir été injustement interpellé pour le viol d'une jeune femme lundi. Il aurait été brutalisé par des policiers avant que ces derniers ne se rendent compte de leur erreur.

Ryan Ferley a été relâché, mais son image a subi un sacré coup, car partout où il passe, on le traite de violeur. Il a perdu son emploi et sa famille l'a mis à la rue. Il s'est rendu au bureau de l'Independent Police Complaints Commission mercredi et attend le déroulement de l'enquête. Se présentant sous le nom d'Emily Ryan sur Facebook, le jeune homme propose depuis deux mois des travaux dans des hôtels. «Je suis contracteur pour un hôtel à Flic-en-Flac depuis quelque temps. Je suis censé trouver des employés et je fais la liaison avec les ressources humaines pour les entretiens. Je n'ai un contrat qu'avec cet hôtel pour le moment. Je fais ce travail à temps partiel pour arrondir mes fins de mois et j'ai aussi mon BRN.»

Le jeune homme explique qu'effectivement, la semaine dernière, il a posté un message sur Facebook demandant aux chercheurs d'emploi de le contacter car il était à la recherche de serveurs pour cet hôtel. «Cette dame (la victime) a pris contact avec moi par message et m'a demandé si le poste était toujours disponible. Le 9 février, alors que j'étais au travail, j'ai répondu à son message en lui disant oui et en lui donnant les détails sur la paie et les documents dont elle aurait besoin. La dame n'a pas regardé mon message et ne m'a pas répondu.»

Lundi, alors qu'il arrive à la gare de Flic-en-Flac pour rencontrer d'éventuels employés et les conduire à l'hôtel, un homme se précipite sur lui et lui balance des coups. «Il a essayé de m'étrangler, m'a emmené aux toilettes, un autre monsieur est venu, m'a battu, après j'ai senti une odeur près de mon oreille, j'ai perdu connaissance.» Il se réveillera plus tard près d'un bois dans une voiture où il constate qu'il est avec cinq personnes, dont quatre qui l'ont accompagné en voiture et une à moto.

Il sera, dit-il, une fois de plus roué de coups et perdra connaissance. «Quand je me suis relevé, j'étais dans le bureau de la CID à Rose-Hill. Les policiers m'ont battu encore. Après, un chef m'a interrogé. J'ai donné ma version et mon téléphone et ils ont découvert que je n'étais pas impliqué. Le jour où cette dame a été violée, j'étais sur mon lieu de travail, plusieurs personnes peuvent le confirmer et il y a des caméras aussi. Les policiers m'ont dit qu'ils avaient fait une erreur et m'ont dit de partir», avance le jeune homme.

Mais il n'est pas au bout de ses peines, car après que sa photo a été publiée dans certains journaux, sa famille l'a mis à la porte, de même que son employeur. «Jamais je n'ai donné rendez-vous à cette dame. Je recrute des gens pour travailler dans l'hôtel à Flic-en-Flac, la dame est allée au Morne, et jamais je n'ai parlé avec elle au téléphone. Comment la police aurait pu m'impliquer là-dedans ? Hier, un suspect a dit qu'il ne me connaissait pas», lance Ryan Ferley, qui explique que son image a été salie et qu'il compte tout faire pour être blanchi dans cette affaire.

Ryan Ferley a été arrêté à la suite d'une plainte d'une habitante de Chemin-Grenier. Cette dernière a raconté à la police qu'elle était tombée sur une offre d'emploi sur Facebook, quatre jours auparavant, sur un compte au nom d'Emily Ryan, qui recherchait une thérapeute pour travailler dans un spa à Quatre-Bornes. Elle a contacté la personne via Messenger, mais n'a reçu aucune réponse. Le vendredi 9 février, elle aurait reçu un message d'une personne se présentant comme Ryan, l'informant que le Seaface Relaxing Spa, situé au Morne, cherchait de toute urgence une thérapeute et lui a demandé s'ils pouvaient se voir le jour même à 14 heures.

Après un échange de messages et d'appels vocaux, elle est arrivée sur le lieu du rendez-vous, près du terrain de football au Morne, vers 14 heures. Sur place, elle a rencontré un homme qui lui a demandé de l'accompagner sur un sentier menant vers la forêt où, selon ses dires, se trouve le spa. Dès qu'ils ont commencé à avancer sur le sentier, l'individu aurait sorti un cutter, l'aurait ensuite ligotée à un arbre et fait main basse sur son téléphone et sa carte bancaire, la forçant à lui remettre le code, ainsi que des produits cosmétiques et son porte-monnaie contenant Rs 700. La victime a expliqué à la police qu'un complice l'attendait pour récupérer les articles volés. Le suspect aurait ensuite abusé d'elle.

Forts de ces informations, les policiers ont monté une opération de surveillance dans la région de La Gaulette et ont arrêté Moheshwar Souky, un maçon de 32 ans, qui aurait déclaré : «Je reconnais avoir commis un vol et violé cette jeune femme au Morne avec mon complice.» La police a ensuite arrêté son présumé complice, Clyde Louis Brigitte, un soudeur de 40 ans. Il a avoué son implication dans le vol mais a nié avoir violé la jeune femme. Il était recherché depuis 2021 par la police de Grand-Port. Un mandat d'arrêt avait été émis contre lui. Les deux suspects ont comparu devant la justice le lundi 12 février.

Du côté de la police, on apprend qu'effectivement une équipe a bien procédé à l'interpellation de Ryan Ferley. Étant un suspect potentiel en raison de son agence de recrutement, il a été interrogé avant d'être autorisé à rentrer chez lui. Son téléphone a été saisi et sera examiné. *«L'enquête se poursuit. Ce n'est pas parce qu'il a été relâché qu'il ne reste pas un suspect. Il doit rester à la disponibilité de la police» nous explique une source. Le jeune homme a retenu les services d'hommes de loi.