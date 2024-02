Afrique du Nord: Le défi de l'Observatoire marocain du rejet du terrorisme et de l'extrémisme relevé par un projet marocain aux prolongements universels

Le musée des religions

Les préparatifs, tous azimuts, sont déployés par l'Observatoire marocain du rejet du terrorisme et de l'extrémisme pour la mise en oeuvre de son « musée des religions en cohérence avec son projet sociétal général qui est dédié à l'ancrage des valeurs de tolérance et de coexistence et à la lutte culturelle, sociétale, éducative et numérique contre le discours de la haine et l'extrémisme de même qu'à l'opérationnalisation des recommandations des rencontres nationales focalisées sur le renouveau en matière de concevoir des procédés et styles pionniers de propagation des valeurs de tolérance et de lutte contre la violence au nom de la religion mais aussi de renforcement des relations humaines visant l'immunisation contre toutes les formes d'extrémisme.

Ce projet, à la portée civilisationnelle et humaine, sera déterminé à se pencher sur la concrétisation des valeurs et profondeurs civilisationnels marocains et la diffusion des fondements de l'entente entre les peuples quel que soit leur contexte de croyance, d'appartenance ethnique, de religion ou de culture, à travers lequel pourraient se croiser des volontés publiques et civiles, notamment à travers des institutions religieuses islamique, chrétienne et juive. Tout cela contribuera à enrichir un espace multiculturel en le dotant d'un capital symbolique et immatériel à même d'en faire un champ de tolérance, de dialogue des cultures et religions et d'adopter une approche collective de l'investissement symbolique par le Musée dans la rencontre entre les peuples et religions et de contenir le discours de l'extrémisme religieux et identitaire.

Par ailleurs, l'on s'active à mettre en place les derniers jalons du projet du « musée des religions », avant l'été pour favoriser le passage de l'Observatoire marocain du rejet du terrorisme à l'étape de recherche de partenariats et de diversification des canaux et sources de financement.

A cet égard, la direction de l'Observatoire prévoit d'ouvrir différents canaux de concertation et d'établir toutes formes de partenariats de même qu'elle est disposée à recevoir différentes conceptions et toutes les études et réflexions académiques et de recherches mais aussi tous les manuscrits historiques estimés à même de développer le projet et de faire du musée des religions une phase de la tolérance au niveau international et un centre de recherche et de diffusion des valeurs de coexistence universelles.

D'autre part, le musée des religions fera sien tout ce qui a trait au patrimoine immatériel en liens culturel, artistique, historique et social avec les religions...

Ainsi, l'échéance laborieuse est très proche et l'espoir sur lequel parie l'Observatoire marocain du rejet du terrorisme, visant de cette entité une station touristique, culturelle et civilisationnelle est parfaitement réalisable grâce à l'intensification de l'adhésion publique et privée, civile et académique dans le processus de sa mise en oeuvre, et ce, bien entendu, dans le cadre d'une vision collective associant notamment les institutions élues et les différents courants religieux.