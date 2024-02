Madagascar: FOOTBALL - PURE PLAY FOOTBALL LEAGUE - Parcours sans faute pour Fosa, Elgeco et Tsaramandroso

Trois équipes ont effectué, après la deuxième journée de la Pure Play Football, un parcours sans faute de deux victoires en autant de rencontres.

Trois clubs prennent les commandes, après un parcours sans faute de deux victoires en autant de rencontres. Fosa Juniors FC et Tsaramandroso Formation FC caracolent en tête de la conférence Nord, et Elgeco Plus fait, quant à lui, cavalier seul dans la conférence Sud.

Les Félins majungais ont battu, à la dernière minute, Uscafoot sur sa pelouse par 2 à 1. Andry a ouvert la marque pour le club champion national en titre (27e) qui a mené un à rien à la pause. Domini s'est offert le but de l'égalisation pour l'équipe de la Commune urbaine d'Antananarivo (74e). Le Barea Chan, Donga, a été l'artisan du but de la victoire des Majungais à la toute dernière minute.

« Les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer sur une pelouse naturelle. Nous avons fait une préparation sur un gazon naturel et avons même opté pour une autre tactique inhabituelle », confie le coach Franck Rajaonarisamba. « Nos éléments manquent d'expériences. Ils sont encore jeunes et manquent de réalisme à la finition », reconnait l'entraineur du club de la CUA, Tahiana Raharison. L'autre club majungais, Tsaramandroso FFC, vient également d'arracher son deuxième succès en deux journées de la Pure Play Football League. TFFC a disposé du KFCA d'Ambanja sur le score de 4 à 2, hier à Mahajanga.

Victoire inespérée

Dans la conférence Sud, Elgeco Plus a assuré à l'extérieur et décroché sa deuxième victoire d'affilée par 1 à 0 contre Zanakala FC, sur son terrain hier, à Fianarantsoa. L'unique but de la victoire des Oranges a été l'oeuvre du Barea Jean Yves, ancien attaquant du Fosa. Mama FC d'Ihorombe a talonné le club du By Pass au classement provisoire, crédité de 4 points grâce à sa victoire de justesse et inespérée à la dernière minute, contre Inate FC Rouge, hier au By Pass.

Cette équipe qui vient d'accéder en Pro League, a même dominé la situation, durant presque le temps réglementaire. Le but du Mama FC a été une passe lancée dans l'axe par Balita. Le portier des Barea U23, Tsanta, a fait une sortie puis a hésité dans la prise de décision en dehors de la surface. Il a laissé filer le ballon et n'est plus arrivé à le rattraper (89e). « Il n'y a plus de grandes et petites équipes. Notre faille réside toujours dans le ratage, un contre un, devant le cadre. Notre but a été inespéré comme nous l'avons tous vu », souligne Careca Rafanomezantsoa, coach du Mama FC.

Résultats 2e journée

Tsaramandroso-KFCA (4-2)

Uscafoot-Fosa Juniors FC (1-2)

Zanakala FC-Elgeco Plus (0-1)

Inate FC Rouge-Mama FC (0-1)

Dato FC-Disciples FC (1-3)

Cosfa-Ajesaia (3-2)

Cffa-3FB (0-1)

AS Fanalamanga-Asa (1-1)