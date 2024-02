Afrique de l'Ouest: Place bancaire sénégalaise - La Bis élabore une stratégie avec six axes pour se tailler la plus grande part de marché

La Banque islamique du Sénégal (Bis) ambitionne d'occuper la première place en termes de parts de marché dans le pays. Pour y arriver, elle établit une stratégie à mettre en oeuvre. Dans un entretien avec le magazine Économies africaines, le directeur général, Boubacar Correa détaille les différents axes de ladite stratégie.

Pour atteindre cet objectif, le directeur général de la Bis confie qu'ils ont défini leur stratégie autour de 6 axes principaux. Tout d'abord, fait-il valoir, nous renforcerons notre présence géographique pour une meilleure couverture nationale en ouvrant de nouvelles agences et succursales, notamment dans les régions à fort potentiel de croissance. Cela nous permettra, dit-il, d'atteindre un public plus large et de consolider notre base de clients.

Ensuite, il souligne qu'ils s'engagent à rendre leurs services bancaires plus accessibles en proposant des solutions technologiques avancées comme des applications mobiles conviviales, des services en ligne et des distributeurs automatiques de qualité supérieure avec des fonctionnalités avancées. A ce titre, il soutient que ces outils offriront à leurs clients plus de flexibilité dans la gestion de leurs comptes et plus de confort pour la réalisation de leurs transactions à tout moment et en tout lieu.

Troisièmement, le Dg de la Bis déclare qu'ils continueront d'élargir leur gamme de produits et services pour répondre aux besoins de leur clientèle : des comptes d'épargne et de dépôt conformes à la finance islamique, des solutions de financement pour les entreprises, des financements immobiliers conformes et des services de paiement internationaux.

Quatrièmement, Boubacar Correa annonce qu'ils investiront dans des produits et services financiers innovants, notamment, des plateformes de financement participatif conformes à la charia, des investissements éthiques et durables ainsi que des outils de gestion de patrimoine adaptés à leurs clients.

A l'en croire, leur cinquième axe consistera à établir des partenariats stratégiques avec d'autres institutions financières, des entreprises et des acteurs clés de l'économie pour développer des produits et des services novateurs et étendre leur portée sur le marché.

Enfin, dit-il, nous poursuivrons la promotion de l'éducation financière en organisant des ateliers et des séminaires ainsi qu'en fournissant des ressources éducatives pour sensibiliser nos clients aux avantages de la finance islamique et les aider à prendre des décisions financières éclairées.