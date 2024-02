Madagascar: Jejo beauty and spa academy - Trente-sept femmes certifiées

Plus de trente-sept femmes ont reçu des certificats internationaux ce week-end, franchissant ainsi une étape significative dans leur carrière. Ces certificats ont été délivrés par le centre de formation Jejo Beauty and Spa Academy en beauté et en thérapie Spa, ouvrant la voie à des opportunités professionnelles dans le domaine du bien-être à l'international.

«Grâce à des formateurs internationaux de renom, les étudiantes de Jejo Beauty and Spa Academy sont préparées à des opportunités de carrière dans des destinations prisées telles que le Canada, les États-Unis, Londres et d'autres pays où les partenaires recruteurs de l'académie sont établis», souligne Hanitra Ravoson, fondatrice du centre.

En plus de la thérapie Spa, l'académie propose également des formations en coiffure et en esthétique, accueillant des étudiants débutants désireux de faire carrière dans l'industrie de la beauté et du bien-être. Toutefois, il est important de noter que la formation se déroule en anglais. «Nous avons déjà formé plus de cent personnes depuis notre création en 2018», déclare Hanitra Ravoson.