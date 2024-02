Madagascar: Toliara - « Revy Mahaleo » met l'ambiance chez les jeunes

Dama et Bekoto, du groupe Mahaleo, ont offert un cabaret au restaurant Marina Blue à Toliara samedi dernier. Ce «Revy Mahaleo», comme ils ont intitulé le spectacle, a rassemblé des représentants des générations Mahaleo qui résident dans la cité du soleil. «Nous ne pouvons plus porter le nom du groupe Mahaleo car il ne reste que nous deux, Bekoto et moi-même. Mais nous continuons à raviver la fibre artistique qui a toujours animé le groupe à travers ce Revy Mahaleo», explique Zafimahaleo Rasolofondraosolo, alias Dama, au début du spectacle.

Malgré un retard de près de deux heures, les spectateurs ont fait preuve d'une grande patience. Dama a expliqué qu'ils avaient parcouru la route depuis Fianarantsoa, partant très tôt le matin pour honorer le spectacle à Toliara le jour même, et que la fatigue les avait quelque peu accablés. Les générations Mahaleo ont immédiatement entonné le premier tube «Vololona», suivi de «Isekely».

Ambiance acoustique

Dama n'a pas manqué de faire chanter le public à travers les chansons de son défunt frère, Raosolosolofo Razafindranoa, alias Raoul, avec «Raha ho avy Ralala» et «Tontolo iainana». «Je revis ma jeunesse où nous chantions avec des copains dans les quartiers d'Ampefiloha à Antananarivo ces chansons de Mahaleo. Et les deux chanteurs n'ont pas du tout changé dans la manière de chanter leurs chansons», réagit un spectateur en entonnant «Raha mila fanampiana».

%

Les titres se succédaient et Bekoto est resté fidèle à lui-même avec son solo «Razazavavy». Le fils de Dama, Maharo, a également interprété quelques titres, notamment «Farakely» et «Sao dia ataon'ialahy», ainsi que «Raha tsy ho eto intsony aho», et Jean Piso, l'artiste de renom de Toliara, l'a accompagné avec son accordéon mythique.

Les personnes présentes n'ont pas été déçues par l'ambiance acoustique du «Revy Mahaleo» offerte à Toliara. La séparation entre ce qu'il reste du groupe Mahaleo et le public a été difficile après trente chansons. «Ravorondreo» et «Madirovalo» ont déplacé les fans vers la piste de danse en guise d'au revoir aux deux chanteurs, âgés aujourd'hui de 70 ans.