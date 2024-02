Madagascar: Naufrage à Bealanana - Deux personnes portées disparues

Transportant des passagers, une embarcation a coulé à la hauteur d'Antelopolo. Deux personnes ont été emportées par les eaux.

Naufrage dramatique à Bealanana. Une embarcation transportant huit personnes a sombré à Antelopolo Ambatoriana Est. Deux des personnes à bord sont portées disparues tandis que les six autres ont échappé au pire. L'accident s'est produit dans la matinée d'avant-hier. Selon les informations communiquées, la pirogue venait de la partie Est du district et allait conduire ses passagers en aval lorsque l'accident fluvial s'est produit à la hauteur d'Antelopolo. Dans un sauve-quipeut, ceux qui le pouvaient ont rejoint la rive à la nage en se laissant entraîner par le courant. Les deux disparus ont été pour leur part, engloutis dans les eaux boueuses. Des recherches ont été effectuées toute la journée mais les deux hommes étaient introuvables.

En revanche, les six rescapés sont sains et saufs. Les disparus sont respectivement originaires des régions Sofia et Androy. Ils sont venus s'installer à Bealanana pour le travail. En temps normal, le cours d'eau théâtre de l'accident est un fleuve tranquille et les accidents qui s'y produisent sont assez rares.

Surveillance

En cette saison estivale, une forte montée des eaux est par ailleurs constatée le long du cours d'eau et les couloirs de navigation sont changeants avec les fréquents déferlements de crues en amont. Le fleuve étant l'une des principales connections entre les villages et les agglomérations, les habitants sont tant bien que mal obligés de l'emprunter bien que la navigation soit devenue dangereuse et aléatoire. Qui plus est, le fort courant, engendré par les fortes pluies qui s'abattent en amont, n'arrange pas la situation.

Ces conditions rassemblées ont compliqué davantage les recherches des deux passagers emportés par les eaux. À la lumière des informations recueillies, la cause du naufrage serait liée à la météo. La charge à bord n'aurait pas dépassé la capacité recommandée et le nombre de personnes pour lequel la pirogue était conçue était respecté. Le renforcement de la surveillance des pirogues et des embarcations transportant des personnes et des marchandises est évoqué notamment en cette période de montée des eaux.