Madagascar: African karting cup - Mboara Razafindratsimba se classe sixième

Une première expérience réussie. Mboara Razafindratsimba est entré dans le top 6 de l'African Karting Cup que la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a organisée pour la première fois en Afrique, samedi, sur le circuit de Zwartkops de Pretoria. Les deux catégories de l'African Karting Cup ont été dominées par les Sud-africains car ils ont gagné les cinq premières places, que ce soit en OK-N (plus de 14 ans) ou en OK-J (11 à 14 ans).

Mboara Razafindratsimba a évolué dans la catégorie OK-N et joué sans complexe devant les Sud-africains habitués de la piste sur leur sol. Partant de la huitième position, il a terminé sa course à la sixième place. Avec dix-huit adversaires sur la piste et quinze tours à effectuer, Mboara Razafindratsimba aurait pu faire mieux en finale. Il a eu, notamment, l'occasion de devancer le Mozambicain Novela Carmp Jr, arrivé cinquième. Le premier tour de piste, lors des essais libres, a été très difficile pour les pilotes malgaches qui ont couru, pour la première fois, sur une piste glissante à cause de la pluie tombée la veille.

Fortunes diverses

Mais en finale, Mboara Razafindratsimba a trouvé son repère. Il a couru les quinze tours de piste en 11.09"073, dont le meilleur en 43"743. Par rapport aux essais libres, son meilleur temps de 44.664 s'est encore amélioré en finale.

Il explique : « Le niveau a été très relevé. Au début, il m'a été très difficile de m'adapter à la piste, mais en finale, j'ai réussi à m'y adapter et à m'améliorer. Par rapport à nos amis africains, le niveau n'est pas très loin. Je tiens à remercier la FIA pour nous avoir donné une telle occasion», confie Mboara Razafindratsimba.

Les deux autres pilotes malgaches, Jessy Wong Tsihoarana et Timothée Andriamamonjiarison, ont été respectivement classés aux treizième et quinzième rangs. Le premier a effectué quatorze tours avec un meilleur temps de 45"424, tandis que le second a eu un meilleur temps de tour de piste de 45"608.

Dans la catégorie OK-J, les trois jeunes pilotes malgaches ont connu fortunes diverses. David Ivan Andrianjafy a terminé l'African Karting Cup à la onzième place en terminant les quinze tours en 11.16"963 pour un meilleur tour de piste en 44"245. Matheo Rajomarison a couru ses quatorze tours de piste de 11.10"575 avec un meilleur tour de piste en 44"575. Andi Nathan Rajoelison a été le plus malheureux de la délégation malgache, car il n'a pas pu être classé.