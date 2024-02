Afrique: Il doit y avoir un effort concerté et un engagement politique en faveur de la mise en œuvre du libre-échange continental africain.

<strong>Addis Abeba, le — Wamkele Meni, secrétaire général du Secrétariat régional du libre-échange continental africain, a exhorté que des efforts concertés et un engagement politique sont nécessaires pour la mise en oeuvre du libre-échange continental africain.

Le secrétaire général du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Meni, a fait une déclaration sur la mise en oeuvre de la zone de libre-échange. Dans sa déclaration, ils a exploré la participation des jeunes et des femmes et d'autres questions du secteur.

Il a mentionné l'approbation de la Feuille de route pour la mise en oeuvre du libre-échange continental l'année dernière grâce à la création de connaissances, à des accords visant à élargir les partenariats avec le secteur privé et à d'autres questions.

En termes d'augmentation des échanges commerciaux significatifs entre les pays africains, ils ont désormais atteint 35 pays sur 7 pays en 2022.

Il a souligné que la mise en oeuvre du libre-échange continental est importante pour l'utilisation des ressources africaines, la création d'emplois, les connexions commerciales continentales et la croissance économique.

À cet égard, il a apprécié l'intérêt et l'initiative manifestés par les pays pour la mise en oeuvre de la zone de libre-échange et a déclaré qu'il devrait y avoir des efforts concertés et un engagement politique à l'avenir.

Il a également mentionné qu'un travail de sensibilisation a été réalisé pour que la jeunesse du continent puisse bénéficier des opportunités dans le domaine de la technologie et dans d'autres domaines.

Il a souligné que le protocole de transaction et d'investissement numérique lié à la zone de libre-échange continentale africaine sera approuvé, ce qui contribuera à compléter la légalité et à entrer dans sa pleine mise en oeuvre.

47 pays africains ont accepté la zone de libre-échange continentale africaine et ont mentionné qu'une assistance technique était fournie à Madagascar, à la Libye, au Soudan du Sud et à d'autres pays non signataires pour qu'ils la signent.