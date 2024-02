Ethiopie: Le 37ème Sommet de l'Union africaine s'est terminé de manière pacifique et réussie - Groupe de travail conjoint sur la sécurité et la stabilité.

Addis Abeba, le 19 février 2024 (ENA) : - Le Groupe de travail conjoint sur la sécurité et la stabilité a annoncé que le 37ème Sommet de l'Union africaine et la 44ème session ordinaire du Conseil exécutif se sont terminés de manière pacifique et réussie.

Afin de renforcer davantage la paix et la sécurité dans la ville d'Addis-Abeba et de fluidifier la circulation, le groupe de travail a grandement contribué aux succès obtenus en travaillant en coopération avec les parties concernées du bureau du Premier ministre, du ministère des Affaires étrangères, de l'Éthiopie.

Le groupe de travail conjoint a dévoilé que les invités venus à la conférence étaient escortés et protégés à l'aide de technologies modernes alors qu'ils se déplaçaient dans différents quartiers de la ville d'Addis-Abeba.

Le communiqué indique que le travail de maintien de la paix effectué par le groupe de travail peut représenter et rendre l'Afrique fière, et montre le rôle et la détermination de notre pays à renforcer l'Union africaine.

Le peuple tout entier de notre pays, en particulier les habitants de la ville d'Addis Abeba, doit accueillir dignement les participants, leur offrir l'hospitalité standard dans leurs hôtels, leur donner patiemment la priorité lorsque les routes qu'ils traversent sont fermées.

En acceptant sincèrement les instructions des forces de sécurité et en faisant preuve de leur coopération et de leur partenariat.

Les dirigeants et les membres en matière de sécurité et de sûreté ont rempli leurs responsabilités dans le cadre d'une discipline stricte, et le groupe de travail conjoint sur la sécurité et la sûreté a exprimé sa gratitude pour la réussite de la conférence sans aucun problème de sécurité.