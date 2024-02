Madagascar: Dyve Garden Anosivavaka - Grand Opening riche en émotions et en surprises

Le centre commercial Dyve Garden Anosivavaka a été inauguré officiellement dans la soirée de ce vendredi 16 février 2024.

Construit à l'initiative du promoteur Yves Schneller il y a trois ans de cela, ce lieu de vie de 8 000 m2 a commencé à proposer progressivement ses différentes activités il y a un an déjà. Son propriétaire n'a pas manqué de partager avec émotion les différentes étapes parcourues avant que le centre commercial n'atteigne son envergure actuelle, dans son discours, lors de la cérémonie d'inauguration.

On y trouve, entre autres, Côté Jardin, un des célèbres marchés de fleurs, de plantes et d'accessoires dédiés au jardinage de la capitale. Ce centre commercial comprend également Dyve Market, un marché inspiré du Zoma malgache et des Halles européennes, le seul marché nocturne de Tana, à ce jour. Un espace alloué au shopping et au lèche-vitrine, réunissant au même endroit les univers de la mode, de la décoration, du bien-être, des loisirs, du sport etc... sans oublier Dyve Deli, un food court regroupant une quinzaine de restaurants variés, y sont également accessibles. On y compte actuellement 70 enseignes environ. Mais d'autres activités à venir sont encore en gestation, tel que l'espace dédié aux enfants.

Julie Taloumis, la Directrice générale du centre commercial, qui n'est autre que la petite-fille du propriétaire, a par ailleurs rappelé dans son allocution que l'endroit se veut être un lieu de vie cosmopolite et multiculturel où la communauté pourrait s'épanouir, à l'image de cette soirée d'inauguration qui a réuni au même endroit les propriétaires, les partenaires, les locataires, la centaine d'employés et les clients le temps d'une soirée.

Les prestations époustouflantes de Stand'A.R, la compagnie de danse d'Antsa Ramakavelo, ainsi que la présence d'Eric Raisina, le styliste malgache, vivant actuellement au Cambodge, ont contribué à faire de la soirée un moment inoubliable. Eric Raisina, de passage au pays après un voyage à Bangkok, a en effet, emmené quelques-unes de ses créations dans ses valises, profitant de cette soirée pour les présenter au public, à travers un défilé haut en couleurs.

Mais une grande innovation a également été annoncée en avant-première lors de cette soirée : la mise à disposition des clients d'une carte prépayée de shopping, un tout nouveau moyen de paiement auprès des boutiques de ce centre commercial, donnant accès à des offres exclusives, des promotions et des bonus. Elle sera opérationnelle d'ici un mois.