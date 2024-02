Madagascar: Motocyclisme - La fédération honore ses champions

L'instance nationale de motocyclisme a honoré samedi soir à l'Espace Soavina ses champions qui ont écrit l'histoire de la saison 2023, lors d'une cérémonie qui a permis de les récompenser.

La Fédération malgache de motocyclisme (FMaM) a orchestré une soirée mémorable samedi soir à l'Espace Soavina, avec le Gala des Champions, une cérémonie inédite visant à honorer les vedettes des deux-roues de l'année écoulée. Les lauréats des différentes disciplines ont été mis à l'honneur lors de cette célébration exceptionnelle, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire du motocyclisme malgache. L'événement a été conçu pour reconnaître et récompenser les 78 pilotes, hommes et femmes, ainsi que les trois mécaniciens de l'ombre qui ont brillé lors du Championnat de Madagascar de la saison sportive 2023 dans les catégories Tout-Terrain, On Road et Scooter.

Cette soirée, moins conventionnelle que les précédentes, a été ouverte au public et était axée sur la remise des prix les plus prestigieux, mettant en lumière les performances exceptionnelles des athlètes. Les légendes de la moto, les promoteurs de championnats, les constructeurs, les équipes et les sponsors étaient présents en grand nombre pour assister à cet événement unique. Les vainqueurs des différentes compétitions ont été invités à monter sur scène pour recevoir leurs trophées, sous les applaudissements nourris du public.

Le moment fort de la soirée a été la consécration de Mathias Plantive, qui a remporté les titres en MX et en Enduro, lui permettant de graver son nom sur le trophée des champions de la catégorie reine. Dans son discours, Jean Gabriel Harrison a exprimé toute sa gratitude envers les acteurs de la discipline, des pilotes aux mécaniciens, pour leurs efforts et leur dévouement tout au long de la saison. Il a souligné l'importance du travail d'équipe et de l'engagement de chacun pour atteindre l'excellence dans le sport.

Créée en 2014, la FMaM est désormais un pilier de la Fédération Internationale de Motocyclisme et de la FIM Africa. La discipline a connu une évolution significative, avec une diminution des courses sauvages et l'émergence de pilotes évoluant au niveau international. Les projets futurs de la FMaM visent à professionnaliser davantage la discipline, notamment en reconnaissant le travail des mécaniciens et en mettant en place des centres de formation pour les pilotes. En conclusion, le numéro un de la discipline a exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué au succès de la FMaM, des membres du bureau aux pilotes, en passant par les partenaires et les parents. Il a souligné l'importance de la transparence financière et de l'engagement envers le développement continu de la discipline motocycliste à Madagascar.

Les champions dans les catégories les plus élevées :

Scooter catégorie B : Rabemananjara Harinesy Santa

On Road Sportive 3 : Randrianarivony Rivo Aina

Enduro Elite 1 : Mathias Plantive

MX Elite 1 : Mathias Plantive

Les trois mécaniciens :

Enduro - MX : Pascal Techer

On Road : Ricko Jean Duval

Scooter : Andriasoloniaina Michel Thierry