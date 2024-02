Madagascar: Sports extrêmes et arTs martiaux - Plusieurs disciplines à découvrir au Palais des Sports

La quatrième édition des Sports Extrêmes et Salon des Arts Martiaux (SESAM) se déroulera du 10 au 12 mai au Palais des Sports Mahamasina. De nouvelles disciplines s'ajouteront dans la liste cette année.

Le rendez-vous incontournable pour les férus d'arts martiaux et de sports extrêmes aura lieu du 10 au 12 mai prochain au Palais des Sports Mahamasina. SESAM, l'initiateur de cet événement a présenté officiellement la quatrième édition, vendredi à Analakely, lors d'une conférence de presse. Comme son nom l'indique, toutes les disciplines d'arts martiaux et de sports extrêmes seront invitées à y participer. L'objectif est d'exposer, montrer et promouvoir ces sports à travers des stands et des démonstrations.

L'année dernière a vu la participation d'une dizaine de disciplines de ce genre, si on ne cite que le taekwondo, le tai-chi, la capoeira, les rollers, le trial et le Parkours pour les sports extrêmes. Cet effectif va augmenter cette année car d'autres disciplines rejoindront SESAM à l'occasion de cet évènement. « Comme chaque année, les participants auront leur stand respectif pour l'exposition de leur discipline. Et chacun devra livrer sa prestation ou son savoir-faire aux invités. Il est également de leur devoir de faire connaître aux invités tout ce qui concerne la discipline comme son historique et sa source », a fait savoir maître Edward Rajaona.

L'organisateur invitera en particulier les doyens des arts martiaux qui vont démontrer et enseigner aux jeunes d'aujourd'hui, pour qu'ils ne fassent pas d'erreurs au niveau de la technique. « SESAM voudrait changer l'image des pratiquants qui sont parfois jugés pour être des personnes agressives. Nous ne sommes pas dans la même discipline, nous portons des tenues différentes, mais nous sommes liés par la passion pour le sport, par l'éducation des jeunes. Nous sommes des personnes responsables », a encore noté ce responsable. Des ventes d'équipements et de matériels sportifs, différents concours et des démonstrations communes seront également au programme pendant trois jours. La grande famille de SESAM commencera la saison par un reboisement qui se tiendra le 24 février à Ivato.