Madagascar: Bateaux de croisière - Prochain recrutement de travailleurs malgaches

La population active malgache est de plus en plus attirée par le travail à l'étranger. À part les pays qui ont une politique d'immigration favorable aux travailleurs étrangers, les bateaux de croisière semblent être aussi une alternative, d'autant plus que des formations à cet effet existent.

C'est le cas au centre de formation Jejo Beauty and Spa Academy Tsiadana, une filiale malgache de Two Healing Hands Maurice.

Ce centre de formation est habilité par l'Etat depuis 5 années déjà, à former en coiffure, esthétique et spa et préparer pour le métier de fitness coach. Les formations se font entièrement en anglais puisque 90% des nouveaux diplômés sont destinés à travailler à l'étranger, notamment sur des bateaux de croisière ou dans des pays anglophones tels que les Seychelles, Maurice ou le Canada. Chaque vague de formation dure quatre mois.

Des formateurs internationaux sont actuellement en terre malgache pour valider la formation de la quatrième vague d'apprenants du centre. Ainsi, 37 apprenantes en spa therapy au sein de cette institution ont pu recevoir leur diplôme international ce vendredi 16 février. De nouveaux coachs en fitness recevront également leur diplôme cette semaine. On sait que des recruteurs internationaux viendront pour des entretiens professionnels, dont ces nouveaux diplômés pourront bénéficier, vers la fin de cette semaine. Parmi les recruteurs partenaires du centre figurent la CSCS International Manning et la London Wellness Academy.

Ceux qui seront sélectionnés obtiendront des contrats de 9 mois sur un bâteau de croisière qui visitera 37 pays environ, comme les centaines d'étudiants du centre auparavant.

Après leur entretien final, des témoignages sur le quotidien des nouvelles recrues sur les bateaux seront diffusés.

Quant à la prochaine vague de formation, elle débutera le 6 mars prochain.