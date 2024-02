Cameroun: Dénonciation des abus d'autorité du sieur Mbassa Dine - Cri de détresse d'un chef d'entreprise

Bonne fête de la jeunesse ...Je profite de cette célébration pour dénoncer de vive voix et prendre le peuple camerounais et la Présidence de la république du Cameroun à témoin sur les abus d'autorités du Sieur MBASSA DINE Maire de la ville de Douala sur sa propre population.

J'insiste sur la présidence de la république car en mai 2016 le Président dans son discours au palais des congres lors de la conférence international sur l'économie du Cameroun avait lancé un appel aux jeunes camerounais leur demandant de venir investir dans leur pays.

Suite à cet Appel du patriarche, nous avons saisi la balle et notre entreprise fut créée en octobre 2016 dans la ville de Douala avec du matériel lourd importé en payant les frais de douane et autres y afférent.

Hélas à ce jour nous lançons un cris de détresse tout en vous prenant à témoin parce que l'entreprise est complètement en épave, très proche d'un dépôt de bilan , tout cela grâce à la seule volonté d'un homme qui super maire se croit super homme et peut se permettre tout même le droit de mort sur un citoyen, un homme qui en lieux et place de travailler pour sa ville au multiples défis , travaille plutôt à détruire une PME qui paye pourtant ses impôts .

Pour revenir en résumé dans les faits,

Nous disons globalement que l'entreprise en question fait face à un terrible harcèlement voir même de la pure chasse à l'homme de la part du Sieur Mbassa Dine qui depuis juillet 2022 multiplie les convocations et menace de tout genre via la Brigade territoriale de Gendarmerie de Douala et à ce jour nous totalisons 4 convocations pour des faits imaginaires dont la seule finalité est de détruire cette PME qui est d'ailleurs censée l'assister dans le cadre de l'assainissement de sa ville dont il peine à résoudre les problématiques .

%

Cette guerre ouverte trouve dont ses origines dans les faits suivants :

1-une concurrence déloyale et sauvage

L'entreprise depuis sa création exerce dans la filaire de l'hygiène à travers le service du sanitaire mobile , et du jour au lendemain , nous nous sommes retrouvés dans une terrible concurrence déloyale exercée par la mairie de Douala à travers son service d'hygiène qui dispose des toilettes des toilettes mobiles dont au départ on nous avait pourtant dit qu'elles sont uniquement pour leurs événements personnels , du jour au lendemain celle-ci est devenu un véritable prestataires des toilettes mobiles dans la ville en brandissant une fameuse loi no 2009 / 011 du 10 juillet 2009 qui l'autoriserait à mener des activités commerciale en mode régie ou concession , pourtant tout le monde peut voir comment cette dernière exerce en violation totale de cette loi. Des pro-forma au noms et logo de cette dernière ont été découvertes avec une exigence de payement en cash.

Une loi qui pourtant aurait eu tout son pesant d'or si elle ciblait les activités a fort potentiels comme motel municipal, piscine municipale , jardin zoologique municipal etc... qui sont toutes des activités sur les quelles une mairie peut axer cette loi a l'effet de renflouer ses caisses tout en recrutant des camerounais et en boostant même les talents. Que non, la Mairie de Douala utilise cette loi pour asphyxier les PMEs et leur pousser à la fermeture.

Complètement dans le gouffre, l'entreprise fut oblige de saisir le préfet du Wouri a l'effet de comprendre comment est-il possible pour une entreprise de payer ses impôts à l'état et retrouver le même état comme concurrent menaçant sur le terrain.

Cette saisine de la préfecture du Wouri déclencha le courroux des fonctionnaires de la mairie qui exploitent cette activité sans doute pour leur poche et non pour les caisses de l'état et un responsable nous menacera en ses mots : comme vous nous attaquez, vous verrez.

Parlant même de la gestion en mode régie ou concession, il s'agit pour la Mairie d'une procédure d'affermage dans laquelle un fermier doit être choisi à l'issu d'une procédure de passation de marché claire, cela n'est pas le cas car tout le monde peut observer les équipements et du matériel roulant circulant dans la ville de Douala au logo de la mairie de Douala y compris les factures pro-forma délivrées aux même sceaux.

En huit ans d'existence, nous n'avons jamais vu un appel à manifestation lancé par cette dernière pour la recherche d'un fermier à cet effet, tout se gère entre eux les petits copains

1- Le Chan 2021 .

Dans le cadre de l'organisation du chan 2021 dans la ville de Douala , la Fifa et la Caf exigeront de la mairie de Douala via le Ministère des sports , la mise à disposition des toilettes mobiles dans les stades et fans zone et au regard de la complexité de la prestation , La mairie de Douala nous saisira a moins 04 jour du début des compétitions avec une doléance de nous occuper de la dite prestation , une avance de démarrage sera exigée mais cette dernière dira qu'il n'y a aucun souci à se faire car ils réglerons la note avant la fin de la compétition par déblocage des fond par le maire à cet effet .

Le pauvre chef d'entreprise sortant d'une année 2020 fermée pour restriction covid 19 et n'ayant le moindre radis dans ses caisses se verra obligé au regard même de l'enjeu national autour de cette compétition, de faire recours auprès d'un usurier pour un prêt a fort taux d'intérêt hypothéquant au passage ses camions . Tout ceci sur la promesse du maire.

45 jeunes ont été recrutés pour la conduite de la dite prestation sur la base de la même promesse.

La prestation se passera bien sauf qu'à la fin, pendant que nous 'attendons le payement de la mairie pour payer les travailleurs et la créance de l'usurier, eh bien c'est le silence total, Monsieur le Maire est désormais dans un mutisme profond.

plus de 20 demandes d'audiences pour rencontrer ce dernier seront rejetées alors que le pauvre chef d'entreprise se retrouve désormais au abois , faisant face à la furie des jeunes qui réclament leur payement sur fond de menace de mort et de destruction de matériel . De l'autre cote, l'usurier réclame le retour de sa créance en menaçant de vendre le matériel hypothéqué.

Devant cette tourmente le Maire ne réagit pas.

En date du 10 août 2021 (7 mois après) un haut fonctionnaire de la ville excédé lui aussi par la tournure des événements et le mutisme du maire décidera par lui-même de faire une intrusion dans le bureau en compagnie du chef d'entreprise à l'effet de voir claire dans cette affaire qui secoue la ville. à 11h 04 mn , nous entrâmes dans son bureau et a la présentation du chef d'entreprise et l'objet de la visite , Mr Mbassa Dine piquera une colère bleu en s'insurgeant contre le fonctionnaire d'avoir fait entrer dans son bureau le dit chef d'entreprise tout en le qualifiant de BAS dont il va chasser du Cameroun .

Le pauvre chef d'entreprise qui a bien travaillé et que d'ailleurs les compliments de la CAF et de la FIFA ont été adressés au maire de la ville pour le dit service, eh bien Il est désormais qualifier de BAS parce qu'il réclame le payement. Voilà le super Maire !

C'est à la suite de cette audience que nous apprendrons qu'un activiste s'était saisi du dossier dont il a publié dans sa page face book ce qui justifie la colère de ce dernier qui estime que nous sommes les auteurs alors même que nous n'étions même pas au courant , et d'ailleurs à l'exploitation du post de Boris Bertolt en question , rien de diffamatoire puisque la mairie n'avait pas payer et que la situation était réellement critique sur le terrain .

Cette pression continuera jusqu'en juillet 2022 soit 1,7 mois ou le sieur Mbassa Dine payera la facture qui sera intégralement transférée vers l'usurier pour sauver le matériel car à la place d'une traite de remboursement au départ , l'usurier attend désormais 17 traites avec intérêt( CONSEQUENCE DE 17 MOIS DE RETARD DE PAYEMENT) qui absorberons tout l'entièreté du payement au passage .

Plus pire encore , le chef d'entreprise que je suis du fait des énormes pression et stress se retrouve maintenant dans une situation sanitaire critique et interner dans un hôpital et y étant , réfléchissant pour sa maladie causée par les pressions issues de l'insolvabilité de la mairie et aussi à l'idée de lancer une procédure contre la mairie pour dédommagement , , c'est de ce lit d'hôpital qu'il apprendra qu'une convocation a été servie à son bureau par la brigade territoriale de gendarmerie ou il décida en date du 22 juillet contre avis médical avec cathéter en main de s'y rendre à l'effet de savoir de quoi il est question .

Y étant on lui présentera une plainte dûment signée par le sieur Mbassa Dine qui accuse l'entreprise et son dirigeant d'avoir produit des documents à un certain Boris Bertolt à l'effet de commettre un post pour salir le Cameroun. On parle aussi de diffamation contre la mairie à travers une lettre dont le chef d'entreprise n'est pas signataire.

A la question de savoir où est donc la convocation de Boris Bertolt pour une confrontation, il n'aura pas de réponse et d'ailleurs l'enquêteur poursuivra en disant que le maire a donné des instructions pour que nous te gardons a vue.

A l'issu de l'explication des faits, l'enquêteur comprendra lui-même que le dossier est vide et que les raisons de cet acharnements se trouvent ailleurs.

Je retournai donc à l'hôpital ou au vue de l'aggravation de l'état de sante, je fus oblige de sortir du Cameroun pour une prise en charge extérieure qui se poursuit jusqu'ici

Depuis lors , les convocations n'ont cessé de pleuvoir notamment , le 22 septembre 2022, 04 octobre 2022, et la dernière en date du 28 aout 2023 cette fois au nom du gérant de l'entreprise actuel , qui a été convoqué et maintenu toute une journée a la brigade territoriale de gendarmerie de douala menace d'être jeté en cellule s'il ne dise pas ou se trouverai son patron .

Il faut noter que les convocations sont diligentées par la DSCEV , le même département de la mairie de Douala qui gère les locations des toilettes mobile et qui avait envoyé le message menaçant après la saisine du préfet sur la concurrence déloyale. Vous comprenez donc que cette plainte n'est qu'un prétexte pour masquer une certaine guerre des toilettes mobiles dans la ville de Douala par cette institution.

Depuis l'or, l'entreprise déjà asphyxier par la concurrence déloyale de la mairie de Mr Mbassa dine est complétement paralysée car le jeune gérant et sa petite équipe vivent avec la peur au ventre, peur d'être happer par les amis d du sieur Mbassa dine .

Voilà le résultat de l'appel du président de la république 8 ans après sur le terrain , une mairie au budget conséquent qui se retrouve dans la lutte des parts de marches avec une pme au point de monter tout genre de subterfuges pour chercher à éteindre celle-ci sur le terrain, une entreprise qui paye pourtant ses impôts et ne voit rien venir car la mairie de Douala s'arroge toute la maigre clientèle de la ville

Voilà notre pays !!!!!!!!

Mr Mbassa Dine , je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis ceci :

Mr Massa Dine , avec quel courage avez-vous introduit une plainte contre cette entreprise et son personnel connaissant le lourd préjudice causé pendant les 1,7 mois de votre insolvabilité alors que cette dernière attendait des excuses formelles de votre part voir même un dédommagement ???

Cela dit, je vous dis ceci de vive voix :

1-Vous n'êtes pas le propriétaire du Cameroun et si vous vous estimez l'être, sachez bien que je ne suis et ne sera jamais votre locataire.

2- vous êtes un super maire et non un supers homme si vous pensez l'être, c'est peut-être pour votre famille et non pour les camerounais

3- de quel droit vous octroyez-vous pour demander la détention d'un camerounais qui puis est d'un chef d'entreprise qui paye ses impôts??

4- l'entreprise que vous cherchez à éteindre n'est pas celle d'un fils à papa mais d'un groupe de jeune bimane qui a mouillé le maillot pour sa mise en place par conséquent vous partirez et cette entreprise restera

5- vous croyez avoir une justice dans votre poche , cette justice du coup de fil pour l'embastillement mais sachez bien qu'il existe une justice , la vraie justice camerounaise qui dit le droit au nom de son peuple et c'est cette dernière qui vat dire ce droit le moment venu et vous payerez le lourd préjudice subi par cette entreprise par vous , heureusement que votre institution dispose d'un budget conséquent a cet effet car la facture sera bien salée .

6- si vous estimez a un moment donner agir dans un cadre privé, eh bien nous vous disons et vous le savez aussi bien : Un vendeur d'essence ne se frotte pas au feu, vous connaissez notre entreprise et nous aussi connaissons la vôtre.

7- Mr Mbassa Dine , savez-vous que la BAS dont vous nous accusez d'en faire partie du fait de la réclamation de notre dû, eh bien sachez la BAS est le produit des gens comme vous qui radicalisent les camerounais leur offrant uniquement l'exil comme issu de secours. En clair donc vous êtes Un véritable général de la BAS tapis dans l'ombre sur le plan local (comme écrivait déjà une dame dans sa lettre au moment des faits que vous avez qualifiez de diffamatoire alors que vos actes le démontrent à juste titre). Vous voulez fermer cette entreprise pour que les pauvres employés prennent la route du désert pour tenter la traversée périlleuse vers l'Europe, Alors Mais rassurez d'une chose sure, c'est vous qui partirez pas nous car nous aimons notre pays

8- Mr Mbassa dine , vous qui excellez dans les ouvertures des enquêtes contre les pauvres chefs d'entreprise et leurs personnel, eh bien si vous ne le savez pas, je vous invite à balayer d'abord dans votre propre cour avant celle du voisin. le disant, je vous invite à ouvrir une enquête contre La DSCEV (département de la santé, environnement et cadre de vie) pour un foireux projet des toilettes publiques abandonnées dans la ville de Douala depuis plusieurs années, n'ayant jamais été mis en service et pourtant déjà hors service ayant englouties au passage 230 million de l'argent de nos impôts, les images effrayantes salissent le Cameroun bien plus que Boris Bertolt dont vous voulez nous le lier.

Ouvrez cette enquête et dites aux camerounais pourquoi ses équipements restent pour la plus part fermés et vandalisés alors même que les citoyens peinent à se soulager dans la ville. Ne fermez pas vos yeux sur ce scandale à ciel ouvert dans votre Mairie pour les ouvrir grandement sur les pauvres innocents qui ne veulent que travailler et payer leur impôts pour la contribution au développement de leur pays.

Plus loin, demandez un audit complet de l'activité des toilettes mobiles exploitées par votre mairie et expliquez la destination des fonds collectés car nous n'accepterons jamais que les fonctionnaires tapis dans votre institution nous prennent de cette phagocytose bien programmée et qui est en violation des prescriptions du chef de l'état qui invite sans cesse les camerounais a venir investir dans leur pays

9- Mr Mbassa Dine , savez-vous que l'entreprise que vous conspirez pour sa destruction a dû en 2018 payer une double douane au Cameroun sur un matériel déjà dédouané dans un pays voisin en bonne et due forme ?? Le dit matériel est resté au port Gabon pendant trois mois et la seule solution fut d'accepter de payer la douane à nouveau dans une sous-région ou on parle de DOUANE CEMAC, une fois dehors incapable de travailler à cause de vous et votre mairie et comme cela ne suffit pas il faut poussez l'entreprise a la fermeture afin de vous laisser le terrain libre dans la ville.

10- Vous menacez tout le monde à douala parce que vous laissez a qui veut vous entendre que vous venez de la présidence de la république, eh bien sachez le cher monsieur une fois pour toute : la présidence de la république est un sanctuaire mariale par excellence pour tous les camerounais et non un centre de guillotine pour les camerounais comme vous semblez insinuez.

11- Mr, vous deviez savoir que le Cameroun est un état et non un comptoir féodal ou chacun qui pense avoir une parcelle de pouvoir peut se donner la latitude d'écraser les autres à sa guise.

12- Mr , savez-vous combien de familles vivent au quotidien grâce à cette entreprise ?? Savez- vous combien cette entreprise a déjà versée dans la caisse de l'état depuis sa création même sans travailler à cause de votre cupidité ???

13- Enfin Vous devez savoir que l'activité du sanitaire mobile requiert une formation pour son exercice, savez-vous que vos agents qui bâclent cette activités sur le terrain juste à l'effet de gagner de l'argent, exposent les populations a des risques élevés de contamination car ils n'en savent pas trop sur les mécanismes de gestion de cette activité. Nous vous rappelons que les toilettes mobiles ne doivent pas être balancées et abandonnées comme les bacs d'hysacam .SVP laissez chacun a sa place dans cette ville et tout ira bien

Monsieur arrêtez votre folie meurtrière, arrêtez ! Arrêtez !!! Arrêtez vite !!!!! Ca suffit jusqu'ici.

Pourquoi esquivez-vous le parquet ??? Un procès-verbal d'audition avait été signé et déposé par nos soins en date du 22 juillet 2022 auprès de l'enquêteur, pourquoi continuez-vous à nous harceler ????

En conclusion, nous prenons le peuple camerounais a témoin a l'effet de savoir que le Maire de Douala sera tenu pour responsable pour tout ce qui adviendrait a un responsable de cette entreprise dans la ville de Douala car il a pris sur lui d'enterrer celle-ci et ses dirigeants afin que nul n'en ignore le moment venu.

Merci de votre aimable attention et bonne fête de la jeunesse a tous les jeunes camerounais, Restons forts, focus et dénonçons de vive voix ceux-là qui nous promettent l'enfer pour rien dans notre propre pays cherchant à nous contraindre à l'exil forcé car ce pays nous appartient tous .

MERCI.