Tunisie: Ligue 1 / 3e journée (Play-out) - Les Miniers montent en grade !

L'ASSoliman intraitable à domicile (Ph. Mokhtar H'MIMA)

En signant leur première victoire de la phase du play-out, les Miniers montent en grade et collent désormais au peloton de tête.

Certes, les Miniers ont mal entamé la phase du play-out en allant concéder la défaite à Bizerte avant d'être tenus en échec par les Tataouinis, mais ils n'ont pas perdu l'espoir pour autant. Hier, les Miniers se sont montrés plus déterminés que la semaine dernière à signer leur première victoire de la phase du play-out, d'autant qu'ils évoluaient à domicile. Et ils ont réussi à prendre l'ascendant sur leurs hôtes marsois en moins d'une demi-heure par le biais de Fakhreddine Ouji. Des hôtes marsois qui étaient eux aussi décidés à obtenir un résultat positif. Après la pause, Nizar Smichi a réussi à égaliser au profit de l'ASM. Mais la joie des banlieusards a été de courte durée puisque Saddam Ben Aziza a réussi à redonner l'avantage aux locaux avant qu'Ahmed Bouassida n'enfonce le clou à six minutes de la fin du temps réglementaire.

Pour les Marsois, c'était cuit. Les Miniers, plus déterminés, ont réussi à signer leur première victoire de la phase du play-out. Ils ont profité également du nul de l'Olympique de Béja avec l'US Tataouine pour monter en grade et coller au peloton de tête en s'accaparant la 4e place au classement. Quant aux Marsois, la défaite à Métlaoui ne change rien puisqu'ils sont toujours avant-derniers. Ils ne sont pas sortis de l'auberge étant toujours dans la zone rouge.

En ce qui concerne le haut du tableau, il n'y a pas que l'ES Métlaoui qui a profité du semi-échec de l'Olympique de Béja. En obtenant une nette victoire à domicile devant El Gawafel, l'AS Soliman a réalisé une bonne affaire, en s'offrant la 5e position du classement. Ainsi, les Béjaois se voient dégringoler de la 4e à la 6e place. De quoi tirer la sonnette d'alarme.

Le CAB vire en tête

S'il y a un grand bénéficiaire de cette 3e journée de la phase du play-out, c'est bel et bien le CAB. Pour leur second match du play-out disputé à domicile, les Cabistes ont démontré qu'ils sont particulièrement coriaces, voire imbattables quand ils évoluent sur la pelouse du Stade-15 Octobre. Une nette victoire sur le score de deux buts à zéro, de surcroît devant un adversaire direct, l'US Ben Guerdane. Une victoire précieuse qui a permis aux Cabistes de se débarrasser donc de leur concurrent direct et de s'accaparer la première position.

A l'issue de cette 3e journée, l'étau se resserre donc aussi bien en haut qu'en bas du tableau. Une phase du play-out qui s'annonce plus intéressante à suivre que prévu.