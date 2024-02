Tunisie: Footbal / Arbitrage - S'achemine-t-on vers une nouvelle ère ?

Néji Jouini et son équipe ont le devoir d'aller vers le fond du problème

L'appel au calme et le retour de la confiance constituent des éléments essentiels pour reprendre en main la situation et repartir du bon pied.

Pour lever toute équivoque, nous ne visons personne. Une première liste de candidats au prochain bureau de la Fédération tunisienne de football a été publiée. Nous connaissons les noms d'un certain nombre d'entre eux, et nous avons relevé ceux de quelques-uns qui ont fait partie d'anciens bureaux.

Les hommes se jugent à leurs bilans. Mais ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est bien cette réunion qui a groupé les arbitres et les représentants des clubs autour de Neji Jouini et son staff.

L'impression qui domine est bien cette volonté de faire table rase du passé et de repartir avec la ferme intention de relancer ce secteur vital pour le football comme pour le reste des disciplines sportives du reste. Il ne saurait y avoir de progrès en l'absence d'un arbitrage de qualité.

M. Neji Jouini, revenu aux affaires, a accepté de relever le défi entouré d'une équipe composée de personnes qui ont fait leurs preuves et marqué leur époque.

Le fait que l'on soit d'accord qu'il y a de la bonne graine est un facteur de réussite. Les moyens dont disposera cette direction sont de nature à permettre de préjuger de ce qui pourrait être réalisé pour sortir de l'ornière.

Il est inutile de revenir sur les problèmes et les accusations qui ont entaché les saisons précédentes. Au point de pousser la plaisanterie d'assurer que «l'on choisit à l'avance le champion de la saison». Cet état d'esprit est porteur de cette graine de violence qui détruit tout sur son passage. Il suffit de revoir le bilan établi par la commission de discipline pour en être convaincu. Bien entendu, indépendamment des provocateurs qui empoisonnent l'atmosphère pour faire dérailler une rencontre, il y a inévitablement des réclamations et des... lamentations qui mettent en cause l'arbitrage.

Décadence du secteur

La dernière CAN a résumé l'état déplorable de ce secteur. Alors que l'arbitrage tunisien figurait parmi les meilleurs du continent, nous n'avons enregistré qu'une discrète présence de notre cadre arbitral, ce qui reflète une réelle décadence de ce secteur.Comment revenir au premier plan et retrouver cette prestance qui avait fait honneur à l'arbitrage tunisien? C'est la réponse que l'on attend et qui devrait commencer à donner ses fruits dans les prochaines semaines. Bien entendu, il n'y aura pas de miracles, mais l'appel au calme et le retour de la confiance constituent des éléments essentiels pour reprendre en main la situation et repartir du bon pied.

Il faudrait savoir recruter et choisir pour gagner du temps. Il est nécessaire de faire régner la quiétude dans les rapports entre arbitres et clubs. Il est impérieux d'instaurer ce climat favorable à l'éclosion de futurs bons arbitres. Si les jeunes candidats ressentent que leur intégrité physique est menacée, que leur vie est en danger, il n'y aura jamais de reprise et l'arbitrage demeurera le talon d'Achille qui bloquera tout progrès du football.

C'est dire que parallèlement aux efforts à consentir par les formateurs, il y a une grande part de responsabilités qui revient aux clubs. En étant convaincu qu'il n'existera jamais d'arbitres parfaits, mais qu'il est possible que l'on ait affaire à des arbitres qui se trompent de bonne foi, nous aurions fait un bon bout de chemin sur cette voie conduisant à la relance de ce secteur vital.