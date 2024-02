Tunisie: Service d'épidémiologie / Institut Salah-Azaiez - Réduire les risques de cancer, comprendre et prévenir

La tendance à la hausse de l'incidence des cancers est essentiellement due à l'amélioration de l'espérance de vie, au tabagisme qui a atteint depuis quelques années des niveaux préoccupants chez les hommes, à l'abandon des habitudes alimentaires traditionnelles au profit d'une alimentation occidentale riche en graisses et une tendance à un style de vie de plus en plus sédentaire.

La Tunisie a enregistré, en 2023, 22 mille 101 nouveaux cas de cancer, toutes localisations confondues, soit 11 773 chez les hommes et 10 328 chez les femmes, a déclaré la cheffe du service d'épidémiologie à l'Institut Salah-Azaiez, à Tunis. Selon le registre du cancer du nord de la Tunisie, les cinq cancers les plus fréquents chez les hommes sont le cancer du poumon, suivi du cancer de la vessie (2e), de la prostate (3e), du côlon (4e) et du rectum. Chez les femmes, les cinq cancers les plus répandus sont le cancer du sein, du côlon (2e), du rectum (3e), de la thyroïde (4e), et du col utérin (5e).

Selon les projections, le nombre de nouveaux cas en 2040 serait plus que le double qu'en 2020, soit 41.353 cas, selon un document de l'Institut Salah-Azaiez.

Selon la responsable, la tendance à la hausse de l'incidence des cancers est essentiellement due à l'amélioration de l'espérance de vie, au tabagisme qui a atteint depuis quelques années des niveaux préoccupants chez les hommes, à l'abandon des habitudes alimentaires traditionnelles au profit d'une alimentation occidentale riche en graisses et une tendance à un style de vie de plus en plus sédentaire.

Selon la responsable, le tiers des cancers peut être prévenu grâce à la prévention primaire, notamment à la lutte antitabac, la lutte contre l'alcool, la promotion de saines habitudes alimentaires et l'exercice d'une activité physique. Elle a ajouté que de nombreux cancers peuvent être guéris s'ils sont détectés à un stade précoce et traités efficacement.