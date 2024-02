Tunisie: Ligue 2 / 16e journée - Jendouba prend son envol

La JSO et le CSHL creusent l'écart face à leurs poursuivants du groupe A et maintiennent la pression sur le leader jendoubien.

Dans le cadre de la 16e ronde de D2, les six matches du groupe A se sont déroulés hier. Et nous eûmes droit en l'état au but le plus rapide de la saison, oeuvre de Chiheb Zoghlami, dès l'entame du match, sous les couleurs de la JSO face au SCBA. Un Sporting quelque peu déboussolé par ce but puisque d'ailleurs, El Omrane va doubler la mise par Iheb Ben Rejeb à la demi-heure de jeu. La JSO évolue donc jusque-là en roue libre.

A Msaken maintenant, dans le même temps, vers la demi-heure de jeu, Jendouba, leader de groupe, allume la première mèche par Abdelkader Naghmouchi. Le match est lancé et le ton est donné, jusqu'à la fin...

En début de cette 16e journée, les meneurs ne font pas de quartier. A Radès, le CSHL ouvre le score par Rami Haj Salem à cinq minutes de la mi-temps lors du derby de la banlieue sud et ne faiblira pas jusqu'au coup de sifflet final.

Dans le même temps, avant la pause, Tabarka mène face à l'ASA suite à un but contre son camp de Khaled Bousaidi. De retour de pause, le CST sera surpris par l'égalisation de Wassim Zaghdoud, mais au final, Tabarka va aller au bout de ses intentions, Malek Jedidi fera le job.

Un derby qui ne répond à aucune logique

Kalaâ, à son tour, domine, pour commencer, l'ESHS dans le derby sahélien, grâce à un but de Khalil Saidi, et doublera même la mise par Wael Chehaibi. Un derby qui ne répond à aucune logique, l'Espoir reviendra dans le match par Zahreddine Dahmene qui signe un doublé dont un but sur penalty.

Enfin, toujours volet groupe A, jusque-là, entre la JSK et le CS Korba, rien n'est à signaler durant 45 minutes. Puis, après la mi-temps, Wajdi Mejri, sur penalty permet aux Aghlabides de mener; mais après coup, le CSK égalisera, sur le fil, par Hsan Khemir, à 2 minutes de la fin.

Dans le groupe B, après la victoire samedi dernier de la Zliza, le revers de Moknine dans son fief, corrigé par les insulaires de l'OCK, la parité concédée par Chebba et le succès de la Stayda à Sidi Bouzid; outre le fait que l'ASG caracole et le SG avance ses pions, l'on attendait la suite des matchs de la seconde poule avec l'explication entre l'EMM et Jelma d'un côté, et le format Olympique Médenine-Rogba Tataouine, de l'autre.

Dans cette poule B, volet mise à jour de cette ronde avec deux rencontres au menu, pour le premier half, le COM a marqué et mené jusqu'au bout face à Rogba, suite à un but de Hassen Manaï. Pour les Fatimides, par contre, à la réception de l'AS Jelma, le round d'obseration va s'éterniser, et l'EMM va se reveiller en seconde période par Anouar Laamiri et Aziz Souissi. En résumé, l'enchaînement des matches fait du bien en Ligue 2 avec des joueurs qui se lâchent en seconde période, endurance et résistance de surcroît. Notons aussi pour conclure que les meneurs annoncent la couleur et seront forcément des durs à cuire en prévision du final du championnat.

Résultats:

Groupe A :

CS Msaken - Jendouba Sport (0-1)

JS Omrane - SC Ben Arous (2-0)

ES Radès - CS Hammam-Lif (0-1)

CS Tabarka - AS Ariana (2-1)

Kalaa Sport - ES Hammam-Sousse (2-2)

JS Kairouanaise - CS Korba (1-1)

Groupe B :

EM Mahdia - AS Jelma (2-0)

Olympique Médenine - ES Rogba Tataouine (1-0)