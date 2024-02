Maroc: L'enseignement préscolaire à Marrakech, un maillon essentiel pour la promotion de la scolarité des enfants issus de milieux défavorisés

Marrakech — L'enseignement préscolaire, en particulier en milieu rural dans la préfecture de Marrakech, revêt une grande importance dans le cadre des programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et son souci constant de permettre aux jeunes enfants issus de milieux défavorisés de bénéficier de leur droit à l'apprentissage et à la réussite scolaire.

En effet, l'INDH accorde une attention particulière à l'apprentissage des enfants âgés de 4 à 6 ans, eu égard au rôle important de ce type d'enseignement dans les premières étapes de la formation de la personnalité de l'enfant.

Cet intérêt que porte l'Initiative à cette catégorie d'enfants s'illustre, entre autres, par le projet de généralisation de l'enseignement préscolaire dans le monde rural, à travers lequel l'INDH tend à promouvoir et à généraliser l'accès à l'éducation, tout en garantissant la qualité et en sensibilisant la population à l'importance du préscolaire dans le parcours éducationnel des enfants.

En fait, l'INDH, dans le cadre de partenariats avec d'autres acteurs concernés par la chose éducative, s'emploie à développer et à promouvoir l'enseignement préscolaire en milieu rural au niveau de la préfecture de Marrakech, par la création et l'équipement d'unités dédiées à ce cycle d'enseignement, en plus de la prise en charge des frais de gestion.

Ainsi, l'unité d'enseignement préscolaire de Bouazza, dans la commune rurale de Tasaltant (préfecture de Marrakech), gérée par la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS), se veut un modèle de projets visant à améliorer les capacités cognitives et scientifiques des enfants, à développer leurs personnalités et à les préparer pour une meilleure intégration dans l'enseignement primaire.

Les champs d'apprentissage au sein de cette unité pédagogique comprennent moult compétences inhérentes à l'appropriation d'outils d'observation et de découverte de soi et de l'environnement, à la maîtrise des mouvements dans diverses positions du corps, et au développement physique.

Il s'agit également d'outils permettant d'aiguiser la réflexion, de construire des processus mentaux élémentaires, de développer le goût artistique et esthétique, ainsi que d'acquérir des outils d'expression linguistique et de communication de nature à aider l'enfant à lire et à écrire, et à l'imprégner des valeurs et principes du vivre-ensemble.

Les unités d'enseignement préscolaire jouent un rôle primordial dans le parcours scolaire de l'enfant et créent également des opportunités d'emploi au profit des jeunes diplômés, a indiqué Mme Raja Gouglou, responsable du programme de la généralisation du préscolaire en milieu rural et du soutien scolaire à la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la wilaya de la région Marrakech-Safi.

Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP, que la création de ces unités, dont la supervision a été confiée à l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) en tant que département de tutelle, est réalisée par l'INDH, en collaboration avec d'autres partenaires, dont la direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, l'AREF et la FMPS.

De son côté, la représentante de la FMPS, Fatiha Iqbal, a indiqué que l'unité d'enseignement préscolaire de Bouazza, créée en 2021 par l'INDH s'inscrit dans le cadre des efforts visant à généraliser ce type d'enseignement, en particulier en milieu rural.

Et de préciser que cette unité, qui fait partie de 57 autres supervisées par la FMPS, accueille jusqu'à 26 enfants pour leur assurer un enseignement de qualité à l'aide d'éducatrices ayant déjà bénéficié d'une formation en la matière.

Pour sa part, Zakaria Abdellaoui, cadre pédagogique à la FMPS, a passé en revue des missions qui lui sont assignées, notamment l'encadrement et le suivi pédagogique des éducateurs, l'accompagnement des éducatrices dans leurs différents champs de travail, tout en effectuant des visites de terrain et en surveillant à distance le fonctionnement normal des unités d'enseignement, dans le but d'assurer la mise en oeuvre optimale de la vision pédagogique de la Fondation.

L'approche pédagogique adoptée dans ce sens est basée, a-t-il expliqué, sur la pédagogie du jeu en tant que besoin fondamental de l'enfant et repose sur trois axes : l'éducation, l'ouverture et l'apprentissage.

En chiffres, le nombre d'unités d'enseignement préscolaire créées au niveau des communes rurales de la préfecture de Marrakech dans le cadre de la troisième phase de l'INDH s'élève à 211 pour un coût global de 98 millions de DH (construction, aménagement, équipement et fonctionnement), dont 23 unités dans la commune rurale de Tasaltant.

A rappeler que l'offre éducative dans le préscolaire devrait être renforcée au niveau de la préfecture de Marrakech en vertu du Plan d'action 2024.