Maroc: Trophée Hassan II - 48 ans d'excellence mondiale et de consécration du Maroc comme destination golfique de choix

Rabat — Le Trophée Hassan II de golf, qui souffle cette année sa 48è bougie, constitue un rendez-vous incontournable de l'agenda mondial du golf qui attire au fil des éditions les meilleures stars mondiales de cette discipline.

Cet évènement d'envergure, qui consacre la renommée du Maroc comme destination golfique de choix, participe ainsi à la consolidation de l'image positive du Maroc et du rôle du golf comme vecteur du développement touristique et économique.

Cette prestigieuse compétition constitue une occasion de s'ouvrir sur de nouveaux horizons, à travers la participation des joueurs les plus reconnus de la planète golf et de faire rayonner le Royaume comme terre d'accueil des plus grandes manifestations sportives mondiales, à la faveur de la large couverture médiatique internationale dont elle bénéficie.

Loin d'être une simple manifestation sportive, le Trophée Hassan II de golf se veut une occasion de promouvoir l'héritage naturel et culturel du Royaume et un outil pour consolider la réputation du Maroc sur tous les échelons.

Créée en 1971, cette manifestation sportive a contribué à donner une nouvelle dynamique au tourisme national, dans la mesure où certains investisseurs ont jeté leur dévolu sur des projets liés au tourisme golfique, notamment dans les villes d'El Jadida, Marrakech, Agadir, Essaouira et Saidia.

Bien que l'histoire du golf au Maroc date de plus de 90 ans, le Royaume ne disposait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que de trois parcours dans les villes de Marrakech, Tanger et Mohammedia. Deux parcours, à Casablanca-Anfa et à Kénitra, construits par les soldats américains présents à l'époque au Royaume, sont venus ensuite enrichir cette infrastructure. Toutefois, le golf n'a connu son véritable essor au Maroc que sous le règne de feu Sa Majesté Hassan II.

Après le succès de la première édition du Trophée Hassan II, les parcours de Mohammedia et de Marrakech ont été soumis à des travaux de restauration, tandis que celui de Tanger a été élargi, portant le nombre de ses trous à dix-huit. Par ailleurs, de nouveaux parcours ont été créés dans les villes de Fès et Meknès.

Ensuite, de nouveaux parcours ont vu le jour dans plusieurs villes, notamment à Casablanca, à Agadir, à Settat et à Benslimane.

En plus de la participation de joueurs professionnels étrangers, le Trophée Hassan II a vu s'illustrer plusieurs golfeurs marocains, à l'instar de Moussa Fatmi, qui a brillé à partir de 1972 en raflant plusieurs titres nationaux, Mohamed Makroune, professionnel depuis 1982, et les joueurs de la nouvelle génération tels Mohamed Sayeh, Youness Hassani, Abdelhak Sabi et Fayçal Serghini.

De leur côté, les femmes ont fait leur entrée dans l'univers golfique national à partir des années 1980 grâce aux pionnières Malika Demnati et Zoubida Hillali, qui ont remporté, dans l'ordre, le championnat national amateurs de première division dans ses deux catégories en 1986. Le flambeau est ensuite passé à d'autres joueuses comme Lalla Soumia Ouazzani, Mounia Amalou, Maha Haddioui, Ines Laklalech, Intissar Rich, entre autres.

Ainsi, la Coupe SAR la Princesse Lalla Meryem, qui célèbre cette année son 27è anniversaire, a été créée en 1993 à l'initiative de Feu SM Hassan II, afin de renforcer la présence de la gent féminine dans le développement du sport national.

Par ailleurs, le soutien apporté par l'Association du Trophée Hassan II (ATH), fondée en 2001 et présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, a été primordial dans l'atteinte des bonnes performances signées par les golfeurs marocains lors des épreuves européennes et arabes et ce, grâce à la politique de formation des jeunes prônée par la Fédération royale marocaine de golf (FRMG).

Dans ce cadre, une filière "golf et études" a été créée en faveur de bénéficiaires issus, pour la plupart, de milieux défavorisés. En outre, une formation dans les différents métiers du golf est dispensée au Maroc.

L'ATH a grandement contribué au développement de cette discipline sportive au Maroc, à travers notamment la mise en place du "Moroccan Pro Tour" et la création de l'Académie royale de golf, à l'initiative du Royal Golf Dar Es Salam.

Depuis sa création, l'Association a réussi à relever plusieurs défis. Elle a ainsi assuré la pérennité du Trophée Hassan II qui attire des professionnels de renommée mondiale et a oeuvré à faire rayonner le golf marocain à l'international.

Dans le souci d'assurer l'organisation de ce Trophée dans un cadre professionnel, l'ATH a veillé à la conclusion de plusieurs conventions avec des institutions nationales et mondiales.

En plus, la FRMG a adopté, ces dernières années, une stratégie qui vise la promotion du golf au Maroc à travers l'augmentation du nombre des pratiquants licenciés et la formation de jeunes joueurs et encadrants dans l'objectif de former une sélection nationale capable de rivaliser aux niveaux européen et international.

La 48ème édition du Trophée Hassan II de golf et la 27ème édition de la Coupe Lalla Meryem se tiendront du 19 au 24 février au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.

Le Trophée Hassan II et l'exigeant Parcours Rouge attirent des joueurs professionnels de classe mondiale. Cette prestigieuse compétition, inscrite dans l'agenda du PGA Tour Champions (PGATC), circuit américain senior, connaitra la participation de légendes du golf mondial telles que Santiago Luna, qui détient le record du nombre de victoires dans cette épreuve (1998, 2002, 2003) et Colin Montgomerie (1997).

Le Maroc reste à ce jour le seul pays à organiser, dans la même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu une épreuve masculine et autre féminine inscrites dans les calendriers européens de golf.