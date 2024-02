Afrique: Attaf reçu à Addis-Abeba par le vice-président sierra-léonais

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a été reçu, dimanche à Addis-Abeba, par le vice-président de la République de Sierra Leone, pays frère, M. Mohamed Juldeh Jalloh, et ce en marge de sa participation, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA), indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis d'examiner "les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales privilégiées unissant les deux pays frères, dans le cadre du suivi des résultats de la visite officielle effectuée, début janvier dernier en Algérie, par le président de la République de Sierre Leone, M. Julius Maada Bio, et de la mise en oeuvre des résultats des entretiens importants qu'il a eus, à cette occasion, avec son frère,

Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune", ajoute la même source.

Les deux parties ont également échangé les vues sur "les principales questions inscrites à l'ordre du jour du Sommet africain et ont convenu de poursuivre la coordination bilatérale au sein du Conseil de sécurité onusien et dans d'autres fora régionaux et internationaux", conclut le communiqué.