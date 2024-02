Afrique: Avenir énergique des Etats du Sahel - Le Niger se positionne avec le pétrole, le solaire en puissance

Après un premier essai avec les deux autres Etats de l'Alliance des Etats du Sahel (Aes), et le Togo, le Niger remet le couvert. Bientôt, Niamey va offrir ses services pour approvisionner en plus de ces trois pays le Tchad ; un autre pays producteur de pétrole.

Faut-il le rappeler, le Tchad a créé en 2011, la raffinerie de Djermaya, en partenariat avec la Chine, et ce pour un coût de 1 milliard Usd. Le Tchad a entamé en 2018 les travaux de construction d'un dépôt de pétrole situé à une trentaine de kilomètres de la capitale N'Djamena.

Selon le communiqué final de la rencontre des ministres de l'énergie de l'Aes et le Togo qui a eu lieu le 17 Février 2024 à Niamey, comme rapporté par Jeune Afrique, le Niger, sous sanctions régionales depuis le coup d'État de juillet 2023, va fournir du gasoil à plusieurs pays voisins, notamment le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, afin qu'ils puissent combler leurs besoins énergétiques. Si la mayonnaise arrivait à prendre, cela impacterai négativement les affaires de la Société ivoirienne de raffinage (Sir), qui ravitaille le Mali et le Burkina Faso en produits pétroliers.

Les ministres de ces pays ont d'ores et déjà « adopté et signé un protocole d'accord » en ce sens, précise le communiqué lu par Ndolenodji Alixe Naïmbaye, la ministre de l'Énergie du Tchad. Des « discussions » sont par ailleurs en cours pour la fourniture du Togo en gasoil. Le Niger, précisons s'est installé depuis Novembre 2023 dans les habits d'un pays pétrolier en Afrique de l'ouest, avec la mise en production de son pétrole avec la phase II d'Agadem à Koulélé.

Aussi, l'oléoduc entre le Niger et le Bénin, d'une longueur de 2 000 km, inauguré le 1er novembre 2023, est le plus grand d'Afrique. Selon Aprnews, il devrait transporter 360 000 barils de pétrole par jour.

L'oléoduc est l'œuvre de la West African Oil Pipeline Company (Wapco), une entreprise dont le siège social est à Accra, au Ghana. Il a coûté entre 2 et 3 milliards de dollars et a été financé par une combinaison de fonds publics et privés.

L'oléoduc permettra au Niger d'exporter son pétrole brut sur le marché international, via le port de Sèmè au Bénin. Cela devrait générer des revenus importants pour le Niger, qui envisage de porter à 25% la part du pétrole dans son Pib.

Le Niger est un des pays les plus pauvres du monde, mais il dispose de réserves estimées à plus de deux milliards de barils. Aujourd'hui, la production possible est d'environ 110 000 barils par jour, elle devrait doubler dans les prochaines années. La production du Niger va passer à 200 000 barils par jour en 2026.

Coopération sur le solaire

Dans le domaine de l'électricité, les ministres lors de leurs travaux à Niamey, ont également « adopté la feuille de route » en vue de « la concrétisation » du projet Désert to Power », porté par la Banque africaine de développement (Bad) et qui vise à fournir de l'énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne.

Cette initiative de la Bad de 20 milliards de dollars a pour ambition de faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde avec 10 000 MW de capacité. Les onze pays bénéficiaires de ce projet sont : le Burkina Faso, l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad.