Gabon: La Confédération de la diaspora Gabonaise multi continentale face à la presse nationale le 15 février 2024, à Libreville

C'est une salle de la maison Georges Rawiri, siège de la télévision nationale du Gabon, qui a abrité la deuxième conférence de presse, organisée par un groupe de membres de la confédération de la diaspora Gabonaise multi continentale (G10).

Cette rencontre avec la presse visait à vulgariser la vision de cette organisation associative, fédérative à but non lucratif et apolitique, âgée de cinq (5) mois d'existence. Ses ambitions, ses projets, ses actions, et surtout sa détermination à se hisser au rang des acteurs incontournables du développement socio-économique du Gabon.

Dans un échange sans tabou avec les hommes et femmes des médias, les six membres représentants la confédération de la diaspora Gabonaise multi continentale, ont dévoilés la vision, ainsi que les objectifs à atteindre, à court terme, dont deux d'entre eux ont retenu l'attention du plus grand nombre. A savoir : la création du village agricole à travers le pays. Un projet fort ambitieux, qui, à terme, apporterait des solutions idoines,à la problématique de l'autosuffisance alimentaire au Gabon.

Une urgence qui classe ce projet parmi les priorités, ceci dans le souci d'inverser assez rapidement, la courbe actuelle qui présente encore le Gabon, dépendant de l'extérieur à plus de 90%, pour nourrir sa population, le tout assortie d'une enveloppe de plus de quatre cent milliards (400.000.000.000) de nos francs, à débourser chaque année.

Avec des terres fertiles, des techniques agricoles bien pensées, la confédération de la diaspora Gabonaise multi continentale (G10), entend aller vite et bien dès cette année 2024, avec le lancement officiel de son premier projet lucratif : le village agricole. Selon les conférenciers, le village agricole va s'étendre dans les provinces, avec le choix des cultures, selon les spécificités de chacune pour une meilleure rentabilité.

Un autre projet, non lucratif et non des moindres, la finalisation en cours, d'une banque alimentaire, figure également parmi les priorités.

L'acquisition d'un siège à Libreville, et d'un récépissé du ministère de l'Intérieur du Gabon, déjà fait, figurait aussi parmi les projets à court terme. Une démarche qui traduit la volonté de cette organisation a impacter positivement le développement socio-économique du pays en étant un acteur économique incontournable, grâce aux compétences diverses et variées qu'elle renferme en son sein.

II est à noter que la confédération de la diaspora Gabonaise multi continentale (G 10), est l'une des plus instruite d'Afrique. Elle est composée de trois organes essentiels : la base pays, organisée en conseil représentatif des Gabonais(CRG) ; les fédérations continentales ; ainsi que de la confédération, la supra structure.

Cette organisation constituée des membres et des expertises diverses et variées, ambitionne d'être une force de propositions et d'action ; avec un apport des compétences pour le développement du Gabon. Une force financière, afin d'être un acteur majeur de la prospérité du Gabon. Un maillon très important des relations entre le Gabon et l'extérieur. Un acteur de coopération entre le Gabon et l'international, un acteur visible et actif entre autres.

La fédération de la diaspora Gabonaise multi continentale fonctionne selon un mode fédéral (pas de hiérarchie). Elle compte huit cent (800) membres à ce jour, repartis dans vingt-quatre groupes pays. Un grand groupe d'échange G10, et vingt sep (27) groupes d'échanges thématiques dont certains ont abouti à des projets socio-économiques finalisés ou en cours de finalisation.