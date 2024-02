Gabon: La jeunesse gabonaise, moteur de changement et d'espoir, revendique sa place dans la transition politique

La Révision de la Politique Nationale de la Jeunesse :

Depuis près d'une décennie, le Gabon a adopté sa Politique nationale de la Jeunesse. Malheureusement, cette politique n'a jamais été pleinement mise en oeuvre, en raison des lacunes et d'une absence de feuille de route claire sous l'ancien régime. Avec le récent coup de libération du 30 Août par le CTRI, les jeunes se mobilisent pour redynamiser cette politique, afin qu'elle reflète véritablement leurs aspirations, leurs réalités et leurs besoins. Cette initiative témoigne de l'engagement de la jeunesse à façonner son propre avenir.

L'Appel à la Transition :

La jeunesse gabonaise interpelle les autorités de la transition, soulignant l'importance de son implication dans le processus politique. Reconnaissant le rôle central des jeunes dans la construction de l'avenir du pays, ce message fort appelle à une réponse significative pour une meilleure inclusion. La manière dont le Président de la Transition répondra à cet appel pourrait influencer la direction future de la politique gabonaise.

L'UJAPG considère que la jeunesse gabonaise est une clé de voûte. Sa démographie dynamique peut contribuer à lever les sanctions internationales contre le Gabon et à prévenir les crises. La jeunesse est garante de la paix et de la prospérité. Elle incarne l'espoir et la vision d'un Gabon meilleur.

En somme, la jeunesse gabonaise, unie et engagée, est un pilier essentiel pour la transition et l'avenir de notre nation. Elle incarne l'espoir et la promesse d'un Gabon plus fort.