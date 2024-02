Gabon: Nzouba-Ndama et Les Démocrates en défenseurs du CTRI

La formation politique Les Démocrates ont effectué leur rentrée politique ce samedi 17 février 2024 à leur siège du Bas de Gué-Gué à Libreville. Une rentrée politique qui marque le retour officiel de Guy Nzouba-Ndama à la tête du parti, après une longue période d'absence où il a vécu 11 mois et 2- jours sous le régime judiciaire de l'assignation à résidence.

Le Président Guy Nzouba-Ndama revient sur la scène politique en adressant ses sincères remerciements, expression de sa profonde gratitude à l'égard du CTRI et du Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. "Je voudrais dire au Président de la Transition, qu'outre la levée de mon assignation à résidence rendue possible grâce à l'avènement du CTRI,il y a surtout dans mes remerciements, la reconnaissance du Gabon éternel face à l'action libératoire de toute la nation que nos valeureuses forces de défense et de sécurité ont accompli à l'aube du 30 août 2023" fait-il savoir.

Pour l'ancien Président de l'Assemblée national et Président du parti Les Démocrates, le CTRI a redonné aux Gabonais, fierté, dignité et amour d'être ensemble en tant que nation gabonaise. "Nous croyons à nouveau à l'idée de justice sociale, synonyme de redistribution plus élargie et proportionnelle de la richesse nationale" souligne le Vieux Moukombo.

Le Président de Les Démocrates appelle les Gabonais à la vigilance. Il fait siens, les propos du Vénérable Sénateur, Jean Remy Yama, qui dans un entretien disait : " Les ténèbres qui ont été chassés le 30 août 2024, vont par tous les moyens, tenter de revenir sous d'autres formes pour faire déraper le processus actuel. C'est pourquoi le peuple doit rester vigilant tout en rappelant chaque fois que ce sera nécessaire, leurs engagement".

Au regard de ce qui précède, Guy Nzouba Ndama et Les Démocrates prennent l'engagement d'alimenter la Transition en idées nouvelles dans le cadre global de restauration ou de restructuration des institutions qu'elle s'est fixée. "De ce point de vue, nous avons de précieux relais au parlement et parmi les délégations spéciales des municipalités et départements...Tout en accompagnant le CTRI, nous n'oublions pas de conserver nos valeurs, de garder notre autonomie d'action, de penser et de parole" précise t-il.

Tout en rendant hommage à plusieurs membres du part, à l'exemple de Vice-Président, Philippe Nzengue Mayila qui a assumé l'interim, et du Secrétaire Général Paulin Obiang Ndong et bien d'autre, Les Démocrates seront du rendez-vous du Dialogue national.