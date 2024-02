Afrique de l'Ouest: Notation - La note de long terme de BOA Burkina passe de A à A+

Dans sa notation dont la période de validité va de juillet 2023 à juin 2024, l'agence Bloomfield a fait passer la note de long terme de la banque BOA Burkina Faso de A à A+ avec une perspective stable. En revanche la note de court terme reste maintenue à A1 avec une perspective stable.

Pour justifier sa notation, l'équipe de Bloomfield brandit sur le long terme l'argument de « la qualité de crédit élevée. » En outre, elle est d'avis que les facteurs de protection sont bons. Bloomfield note néanmoins que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Sur le court terme, l'équipe de Bloomfield soutient que la certitude de remboursement en temps opportun est très élevée. «Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels», plaide-t-elle, sans compter que les facteurs de risque sont mineurs.

La notation sur les facteurs positifs suivants : une bonne capacité à atteindre les objectifs en 2022 ; un renforcement du suivi du contrôle permanent et de celui de la conformité ; un coefficient d'exploitation qui demeure bien tenu ; une maîtrise du coût du risque illustré par une amélioration de la qualité du portefeuille en 2022 et une amélioration des performances portée par la bonne dynamique d'activité et la maitrise du coût du risque.

La notation comporte des facteurs de fragilité de la qualité de crédit. Selon Bloomfield, les principaux sont un risque politique et sécuritaire important et une politique monétaire qui se durcit dans la zone UEMOA.