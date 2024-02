Ile Maurice: Boycott, humiliation et déception

La marmite politique est en ébullition dans l'est du pays. Si la révocation du ministre Vikram Hurdoyal et sa démission comme député ont dominé l'actualité de la semaine dernière, on peut noter une stigmatisation du conseil de district de Flacq, venant d'un mot d'ordre de boycott du PM.

La fin de la semaine dernière a été marquée par un boycott des élus du Mouvement socialiste militant (MSM) d'une cérémonie organisée par le conseil de district pour honorer des sportifs médaillés aux derniers Jeux des îles de l'océan Indien, résidant dans les circonscriptions de Flacq- Bon-Accueil (no 9) et Montagne-Blanche-Grande-Rivière Sud-Est (no 10). En effet, 18 athlètes qui ont brillé à ce grand évènement sportif avaient rendez-vous au complexe polyvalent du conseil de district de Flacq pour être honorés.

La déception a été grande pour ces sportifs et leurs familles qui se sont sentis humiliés par l'absence des élus, à l'exception de Zahid Nazurally du Muvman Liberater (ML). Pourtant, affirment-ils, ils ont défendu brillamment le drapeau national et un évènement sportif transcende les barrières politiques. Ils pensaient donc être honorés par la présence des ministres et parlementaires de ces circonscriptions. Zahid Nazurally a remercié ces athlètes qui, grâce à leur mérite personnel sans aucun «backing», ont fait honneur au pays.

Pourquoi ces absences ? Si au niveau du conseil de district, on affirme qu'au moins deux élus s'étaient excusés de leur absence bien avant la tenue de cette activité, en revanche d'autres avaient confirmé leur présence ou être représentés, mais ne sont pas pointés lors du rendez-vous. Il nous revient que Kavindranath Seetohul, le vice-président du conseil et proche de l'ancien président Kishore Kumar Jeewooth, a quitté la cérémonie dès le début et certains considèrent cela comme un walk-out de sa part.

Renseignement pris, il y aurait eu un mot d'ordre du Premier ministre, Pravind Jugnauth, pour boycotter toutes les activités sous la présidence de Vicky Bundhoo, fraîchement élu à la tête du conseil de district. D'ailleurs, le président a été humilié lors de la réunion élargie organisée à Bel-Air le jeudi 15 février. Assis à la première rangée, il a été prié de prendre place à l'arrière. Se sentant humilié, il a préféré quitter la réunion. Le choix des orateurs à cette réunion est aussi contesté.

On savait que l'ancien ministre Vikram Hurdoyal était réfractaire à l'élection de Vicky Bundhoo comme président du conseil de district de Flacq, mais certains se demandent pourquoi ce mot d'ordre du Premier ministre ? Est-ce que toutes les activités du conseil de district seront boycottées par les élus du MSM ? Certains d'entre eux estiment que ce mot d'ordre leur sera néfaste, d'autant qu'ils sont derrière la réalisation de plusieurs projets. Si le mot d'ordre de boycott est maintenu, ils seront privés de rencontres avec les habitants alors qu'en cette période électorale, ils ont plus que jamais besoin de cette proximité. Au niveau du conseil de district, bien qu'il existe une profonde déception, on souligne que les activités se poursuivront normalement avec ou sans les politiciens.

La présence de nominés politiques aux réunions diversement commentée

La présence de Sujoy Busgeeth, membre du National Productivity and Competitiveness Council (NPCC), et de Vijaye Anand Ramchurn, Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Post Ltd, à la réunion élargie du MSM à Petite-Retraite (no 9), mardi, fait beaucoup jaser. Comment ces personnes nommées dans des postes qui n'ont rien à voir avec la politique sont-elles présentes à de telles réunions ? Un membre du MSM indique que Sujoy Busgeet est membre à temps partiel, tandis que Vijaye Anand Ramchurn est le CEO d'une compagnie dont le budget ne dépend pas des deniers publics.