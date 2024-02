Afrique de l'Ouest: Chantiers de BTP, des mines et de l'énergie - Neemba Côte d'Ivoire met à disposition des centaines de machines

L'entreprise Neemba Côte d'Ivoire, anciennement Manutention Africaine Côte d'Ivoire, a inauguré, le mercredi 14 février 2024, à Yopougon, son stock régional de matériels. Cette plateforme logistique a pour mission de fournir aux professionnels des secteurs du BTP, des mines et de l'énergie en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest les équipements nécessaires à la réalisation de leurs chantiers.

Les professionnels des secteurs du BTP, des mines et de l'énergie en Côte d'Ivoire et dans la région ouest-africaine n'ont plus de souci à se faire en ce qui concerne la disponibilité du matériel lourd pour l'exécution de leurs chantiers. L'entreprise Neemba Côte d'Ivoire, anciennement Manutention Africaine Côte d'Ivoire, filiale ivoirienne de Neemba Group, vient d'inaugurer à Yopougon son stock régional de matériels. Il s'agit d'une grande plateforme logistique abritant des centaines de machines CATERPILLAR et de groupes électrogènes flambants neufs destinés à servir tous les acteurs des secteurs susmentionnés, soit par la vente directe ou par la location.

L'inauguration de ce stock régional du groupe Neemba a été faite, le mercredi 14 février, en présence du ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou, et des plus hauts responsables du groupe et ses partenaires. Amédé Kouakou a vivement salué l'initiative qui est une réponse concrète au défi du respect des délais dans l'exécution des chantiers.

%

« Ce projet apporte un grand bien aux professionnels du BTP, des mines et l'énergie. Ils vont opérer plus facilement parce qu'ils ont désormais sur place le matériel dont ils ont besoin. Il faut dire que ces secteurs connaissent un boom en Côte d'Ivoire et les entreprises locales sont de plus en plus sollicitées pour l'exécution des chantiers notamment pour l'entretien des routes. Au niveau des mines, on note aussi l'intensification des explorations. Ces machines sur place viendront réduire considérablement les délais dans l'exécution des chantiers », s'est félicité le ministre.

D'une valeur de 20 milliards de FCfa y compris les commandes en cours de livraison, le stock présenté par Neemba Group aura une capacité annuelle de 500 machines et 1000 groupes électrogènes de marque Cat, Sem, Manitou et Teksan. Pour réaliser leurs chantiers, les acteurs de la construction, des mines, etc. qui n'ont pas leurs propres équipements sur place, sont obligés d'en commander depuis les pays occidentaux, ce qui met souvent beaucoup de temps et ralentit les chantiers. Ce stock de Neemba permettra donc de réduire considérablement les délais de mise à disposition de matériel, passant de 45 jours initialement à seulement sept jours pour la Côte d'Ivoire et moins de 25 jours pour les autres pays de la zone ouest-africaine.

« Nous sommes fiers de proposer une offre qui soutiendra la croissance économique et l'innovation en Côte d'Ivoire et dans la région. Ce stock régional sera un atout précieux pour nos clients, leur offrant un accès immédiat à une gamme complète d'équipements de qualité pour leurs projets », a déclaré l'Ivoirien Jean Luc Konan, PDG du Neemba Group.

Ce projet, a-t-il précisé, est le fruit d'un partenariat stratégique entre Neemba Group et Jalo Logistics qui est une entreprise ivoirienne ayant pour ambition de devenir un pilier de la logistique au niveau panafricain. « Avec ce nouveau stock régional de matériels, Neemba Côte d'Ivoire aspire à faire d'Abidjan un point de convergence pour les entreprises et les professionnels du secteur minier et du BTP en Afrique de l'Ouest, en proposant une offre répondant aux besoins croissants dans toute la sous-région » a ajouté précise Daniel Pahidewinde, directeur pays de Neemba Côte d'Ivoire.

Fondée en 1935, Neemba Côte d'Ivoire qui était connue sous le nom Manutention Africaine, est le pionnier et leader dans la vente et l'après-vente de matériel minier, de travaux publics et industriels. C'est la filiale de Neemba Group, société rachetée en 2022 par l'entrepreneur ivoirien Jean-Luc Konan. Acteur industriel clé possédant un réseau de 11 pays déployé en Afrique de l'Ouest, Neemba Group est le concessionnaire de la marque CATERPILLAR depuis plus de 90 ans et a plus de 2500 collaborateurs. Le groupe a entamé un repositionnement stratégique visant à renforcer son ancrage sur le continent africain.