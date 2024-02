Maroc: Signature d'un protocole pour le renforcement de la coopération entre la Région RSK et la Région de Bruxelles capitale

Rabat — Le Conseil de la Région Rabat-Salé-Kénitra (RSK) et la Région de Bruxelles Capitale ont signé, lundi à Rabat, un protocole de coopération et d'échange visant à consolider leur partenariat dans de nouveaux domaines.

Ce protocole, signé par le président du Conseil de la Région RSK, Rachid El Abdi, et le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort s'inscrit dans le cadre du développement d'un partenariat inter-régional de nouvelle génération.

Cet Arrangement particulier permettra la mise en oeuvre d'actions dans trois domaines, à savoir la promotion de l'investissement et des échanges économiques au bénéfice des entreprises des deux régions pour favoriser l'activité économique et l'emploi, l'organisation d'échanges institutionnels et la formation des élus et du personnel de l'administration du Conseil de la Région RSK et la promotion du tourisme à travers l'élaboration d'un plan d'action pour accroître les échanges touristiques et développer une offre qui réponde aux attentes des populations des deux parties.

Ce protocole qui vise le renforcement des liens historiques entre les deux pays et entre les deux Régions, devra aussi servir à attirer les investissements et à trouver des marchés marocains à l'étranger, à la lumière de la forte présence de la communauté marocaine à Bruxelles, a indiqué M. El Abdi dans une déclaration à la presse.

Pour sa part, M. Vervoort, s'est félicité du raffermissement de la coopération enrichissante entre les deux régions qui s'est matérialisée par cet Arrangement particulier, soulignant que les deux pays partagent les mêmes défis, liés à la qualité de vie, la mobilité, l'environnement, le logement, l'énergie, l'eau, l'emploi et la santé.

L'accord, signé en présence de l'Ambassadrice du Royaume de Belgique au Maroc, Véronique Petit, prendra effet pour une période de trois ans.