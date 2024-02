Afrique: Addis-Abeba - Le Maroc, carrefour de la jeunesse africaine et berceau du panafricanisme (président de l'Union panafricaine de la jeunesse)

Addis — Abeba - Le Maroc constitue un carrefour de la jeunesse africaine et berceau du panafricanisme permettant aux jeunes africains de pouvoir s'affirmer pour l'avenir du Continent, a affirmé, lundi à Addis-Abeba, le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, Moumouni Dialla.

Grâce au soutien multiforme, technique et financier, le Royaume "nous permet de répondre aux préoccupations des jeunes de notre continent", a souligné Moumouni Diala dans un entretien à la MAP dans le cadre du Colloque de la jeunesse africaine organisé, les 17-18-19, février en marge du Sommet de l'Union africaine par l'Union Panafricaine de la Jeunesse, en partenariat avec le Conseil national éthiopien de la jeunesse, l"'African Leadership Excellence Academy", "Horn of Africa" et l"'African Youth Commission".

Plusieurs actions sont menées à partir du siège à Rabat, mais aussi dans les autres pays et tout cela grâce au soutien du Royaume du Maroc, a ajouté le président de l'Union panafricaine de la jeunesse.

Évoquant la thématique du Colloque "Éduquer une Afrique adaptée au 21ème siècle : Construire des systèmes éducatifs résilients pour accroître l'accès à un apprentissage inclusif, durable, de qualité et pertinent en Afrique", Moumouni Dialla a relevé que l'Afrique est confrontée aujourd'hui à d'énormes difficultés de développement et donc "il est important de revenir sur le système éducatif parce que pour nous, après un diagnostic, on a trouvé que dans la plupart des pays africains, le système éducatif n'était pas adapté aux besoins du marché ou aux réalités africaines".

Dans ce cadre, le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, a affirmé que les pays africains doivent s'inspirer du Maroc en matière de formation et de système éducatif. "Nous pouvons dire que le Maroc est l'exemple pour la formation en Afrique", a-t-il soutenu, rappelant que la plupart des jeunes africains s'oriente aujourd'hui vers le Royaume pour se former.

Au cours du Colloque de la Jeunesse Africaine, des activistes et des hauts responsables africains ont échangé des idées, partager les bonnes expériences dans le domaine et renforcer les liens entre institutions continentales afin de promouvoir la coopération et le progrès en Afrique.

Pour rappel, l'Union Panafricaine de la Jeunesse est l'organisation continentale investie de l'encadrement des conseils nationaux de la jeunesse des 54 pays du Continent.

Installée à Rabat depuis 2021, l'organisation oeuvre à porter la voix et les préoccupations de la jeunesse africaine afin d'y apporter les solutions appropriées.