Maroc: Plus de 992.000 arrivées touristiques en janvier 2024 (ministère)

Rabat — Le secteur du tourisme a enregistré, en janvier 2024, l'arrivée de plus de 992.000 touristes, marquant une hausse significative de 10% par rapport au même mois de l'année 2023, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

Cette performance touche autant les Marocains résidant à l'étranger (+9,5%) que les touristes étrangers (+11%), ce qui confirme la dynamique et résilience du secteur, fait savoir le ministère dans un communiqué.

"Après une année record en 2023, marquée par 14,5 millions d'arrivées de touristes et 105 milliards de dirhams de recettes touristiques en devises, le tourisme continue son ascension en ce début d'année 2024", souligne la même source.

Le ministère explique que cette dynamique et résilience ont été soigneusement construites au cours des deux dernières années, notant qu'à la sortie de la pandémie du Covid-19, après une fermeture de deux années éprouvantes pour les trois secteurs du tourisme, artisanat et économie sociale et solidaire, les priorités étaient claires : résister, relancer et réinventer.

Ainsi et sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les initiatives se sont succédé, indique le ministère, précisant qu'il s'agit du plan d'urgence, du plan de relance et feuille de route pour le tourisme, du registre National de l'Artisanat, du régime d'assurance maladie obligatoire, en plus de l'amélioration de la compétitivité des artisans pour l'artisanat et la stratégie de l'Économie Sociale et Solidaire pour renforcer la contribution du secteur au développement socio-économique du Maroc.

"Les résultats de toutes ces actions ont été concluants. Actuellement, le ministère concentre ses efforts sur trois priorités essentielles pour chacun de ses secteurs : accélérer la croissance, favoriser la création d'emplois et renforcer la compétitivité des acteurs", conclut le communiqué.